Er du i Dublin, og var du vidne til branden? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

'Metro Hotel' nord for den irske hovedstad Dublin er onsdag aften i brand. Det skriver Irish Times.

En talsmand for Dublin's brandvæsen siger ifølge Irish Times, at branden hurtigt er kommet under kontrol, og at der ikke er tegn på, at der er nogen tilskadekomne.

Ifølge britiske Telegraph er branden brudt ud i de øverste etager i hotellet.

På det sociale medie Twitter florerer det lige nu med billeder af branden.

8 fire engines, advanced paramedics & other specialist appliances are now attending the fire in #Ballymun. Severe traffic delays, please avoid the area to enable us to access the fireground #Dublin #fire pic.twitter.com/XLoS7lOD2L — Dublin Fire Brigade (@DubFireBrigade) 21. marts 2018

I believe everyone is out of Metro Hotel and accounted for. Really hope so. pic.twitter.com/g18N0EkeOV — Lynn Boylan MEP (@LNBDublin) 21. marts 2018

Ballymun metro on fire . Hope everyone out safe pic.twitter.com/6IX2ISIEcm — Keith Tracey (@keithTracey) 21. marts 2018

Hotellet Ballymun i Dublin sent onsdag aften. Foto: Cian Leonard/via REUTERS Hotellet Ballymun i Dublin sent onsdag aften. Foto: Cian Leonard/via REUTERS