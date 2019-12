De dramatiske scener i den franske hovedstad Paris fortsatte lørdag.

Her måtte urobetjente bruge tåregas for at opløse flere demonstrationer.

Netop demonstrationerne har sat dele af byen ud af spil i forbindelse med strejker, der har ramt hele landet.

Årsagerne til de mange demonstrationer skal findes i voldsomt upopulære reformer af pensionssystemet i Frankrig, som præsident Emmanuel Macron har igangsat.

Det har resulterede i strejker over hele Frankrig med store demonstrationer landet over som følger.

De varslede reformer har fået tusindvis på gaderne i Paris - ikke mindst de såkaldte gule veste.

De har tidligere demonstreret i titusindvis og på det nærmeste lukket store dele af byernes by ned med kampe mellem politi og demonstranter.

Billederne fra dagens demonstrationer er da også voldsomme.

Fransk uropoliti i gaderne i forbindelse med de mange demonstrationer landet over. Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Fransk uropoliti i gaderne i forbindelse med de mange demonstrationer landet over. Foto: PHILIPPE LOPEZ

Blandt andet måtte svært bevæbnede betjente bruge tåregas for at opløse forskellige demonstrationer.

Og som man kan se på billederne øverst i artiklen, måtte mindst en betjent også se blodet dryppe fra sit ansigt efter optøjerne i gaderne.

Reformerne fra Macrons regering er et forsøg på at strømline en lang række af komplicerede franske pensioner.

Men de franske fagforeninger ser det slet ikke som en god idé.

De mener, at reformerne gør et stort indhug i hårdt tilkæmpede rettigheder for de franske arbejdere.

Derfor har de blandt andet lukket metrosystemet i dele af Paris ned - ligesom lastbilchauffører har blokeret motorveje i landet grundet høje benzinpriser.

De mange og voldsomme protester ser dog ikke ud til at få regeringen til at ryste på hånden.

»Borgerne ved, at vi ikke kan fortsætte med de meget forskellige pensionsplaner. Og de ved, at vi bliver nødt til at arbejde længere,« siger den franske premierminister Edouard Philippe.