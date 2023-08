Ved første øjekast ligner det billeder fra et videospil. En helikopter kredser om et stort fragtskib midt på havet, inden soldater med våben hævet sættes om bord og indtager skibet.

Det store drama med russiske soldater udspillede sig søndag i Sortehavet. Og der var ikke tale om et spil – men om storpolitik og krig.

I juli måned i år valgte den russiske præsident, Vladimir Putin, at opsige den aftale med Ukraine, som gjorde det muligt at fragte store mængder korn ud af det krigsramte land.

Det skete blandt andet på baggrund af gentagne ukrainske angreb på Kerch-broen, som forbinder den besatte Krim-halvø med det russiske fastland mod øst.

Putin havde åbenbart fået nok.

Og derfor satte han en stopper for aftalen, som har gjort det muligt for Ukraine at modtage fragtskibe via Sortehavet og på den måde få sendt millioner ton korn rundt om i verden.

Da Putins beslutning trådte i kraft, var det med lovning om, at man fra da af ville anse alle fragtskibe på vej mod Ukraine via Sortehavet som potentielt bærende våben til landet ombord.

Og derfor blev det planen, at alle skibe på vej mod Ukraine skulle stoppes eller vendes om.

Alternativet var at anse dem som fjendtlige.

Det har så vidt forløbet uden større drama, og der er sågar enkelte skibe, der har nået ukrainske havne i den sydvestlige del af landet.

Men søndag sagde Rusland fra.

Ifølge forklaring fra det russiske forsvarsministerium ville fragtskibet Sukru Okan, der sejler under flag fra Stillehavsnationen Palau, ikke svare og stoppe sin færd mod nord i den vestlige del af Sortehavet.

Det betød, at russiske tropper affyrede varselsskud og siden boardede Sukru Okan.

Billeder fra en russisk helikopter i forbindelse med, at fragtskibet Sukru Okan blev boardet i Sortehavet søndag. Foto: Russian Defence Ministry/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge Reuters skulle data vise, at fragtskibet ikke var på vej mod Ukraine, men i stedet en bulgarsk havn.

Det stoppede dog ikke de russiske soldater på dramatisk vis at boarde skibet og efterfølgende indtage broen med våben trukket.

På videoen, som ser ud til at være filmet af et kropskamera på en russisk soldat, kan man se, hvordan mandskabet tvinges til at knæle med hænderne bag hovedet.

»Stop machine, stop machine,« kan man høre på soldaterne råbe til mandskabet på engelsk med russisk accent.

»Ned, og lyt til mig. Sæt jer ned og lyt til mig!,« lyder det videre, inden der klippes i videoen, og man hører en mand præsentere sig selv som 'russisk flådeofficer'.

»Why no stop in time?,« lyder det konsekvente spørgsmål til en ledende person på Sukru Okan.

Efter en gennemgang af skibets papirer fik det ifølge en række internationale medier lov til at sejle videre.

Ruslands forsvarsministerium har siden forklaret, at man efter 'inspektion' lod skibet forsætte sin kurs.

Svært bevæbnede russiske soldater om bord på Sukru Okan. Foto: Russian Defence Ministry/Reuters/Ritzau Scanpix

Fra tyrkisk side forklares det efterfølgende, at man nu ser nærmere på sagen.

Og Ukraine ser ifølge en topembedsmand på sagen som en 'klar overtrædelse af international maritim lov', da skibet blev stoppet i farvand langt fra Rusland.

Netop nu – få dage efter – befinder Sukru Okan i rumænsk farvand. Ikke langt fra indsejlingen til den ukrainske havn i Ismail.

Konflikten mellem Rusland og Ukraine er nok en gang optrappet.