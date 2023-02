Lyt til artiklen

Han skulle egentlig rapportere live fra jordskælvet i tyrkiske Malatya, men pludselig blev journalisten selv en del af nyheden.

På en video, som kan ses herover, er journalisten Yüksel Akalan fra tv-stationen A Haber ved at sende direkte fra ruinerne efter det tyrkiske jordskælv.

Bygninger er styrtet sammen, og familier ses flygte.

»Da vi gik hen mod ruinerne for at filme og hjælpe ofrene, var der to efterskælv lige efter hinanden. Bygningen ved min venstre side faldt helt sammen med et kæmpe brag. Her er en masse støv over det hele,« siger han under reportagen.

Pludselig ser Akalan en kvinde med tre børn.

»Der er en mor, som hjælper sine børn væk,« siger han og løber hen mod den lille familie.

Moderen bærer selv på et lille barn, og en større dreng løber også væk sammen med dem.

Journalisten løfter pigen op og prøver at berolige hende.

Han får hende genforenet med resten af familien.

Midt på eftermiddagen mandag er dødstallet efter jordskælvet oppe på 2.308, hvoraf de 1.498 er døde i Tyrkiet, de resterende 810 er omkommet i Syrien.

Tidligt mandag morgen blev både Tyrkiet og Syrien ramt af voldsomme rystelser, og i løbet af formiddagen ramte så endnu et stort skælv.