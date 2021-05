På førstedagen for våbenhvilen mellem Israel og Hamas er der allerede voldelige sammenstød mellem palæstinensere og israelsk politi.

Billeder fra Jerusalem viser øjensynligt, at israelsk politi fjerner en menneskemængde fra pladsen foran den berømte Al-Aqsa-moskeen. Det tredje helligste sted indenfor Islam.

Her var mange palæstinensere samlet i forbindelse med fredagsbønnen. Da den fælles bøn var overstået, forblev mange palæstinensere angiveligt ved moskeen for at fejre våbenhvilen, der blev indgået natten til fredag.

Ifølge en reporter fra Al Jazeera blev den store forsamling kort derefter opløst af politiet, der anvendte røgbomber og tåregas.

En stor menneskemængde befandt sig foran Al-Aqsa-moskeen efter fredagsbønnen. Foto: AHMAD GHARABLI Vis mere En stor menneskemængde befandt sig foran Al-Aqsa-moskeen efter fredagsbønnen. Foto: AHMAD GHARABLI

»De begyndte at skyde ind i mængden i et forsøg på at forsøge at sprede dem,« lyder det.

Ifølge en talsmand fra israelsk politi, Micky Rosenfeld, skyldes aktionen, at nogle af palæstinenserne begyndte at kaste sten efter betjente på stedet, lyder det ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Sammenstødet sker efter 11 dage med bombardementer og angreb fra begge sider.

Siden de seneste kampe mellem Israel og militante palæstinensere brød ud 10. maj,er 232 palæstinensere, herunder 65 børn, ifølge sundhedsmyndigheder i Gaza blevet dræbt.

Sammenstødet mellem palæstinensere og israelsk politi skete foran Al-Aqsa-moskeen. Foto: AHMAD GHARABLI Vis mere Sammenstødet mellem palæstinensere og israelsk politi skete foran Al-Aqsa-moskeen. Foto: AHMAD GHARABLI

Samtidig er flere end 1900 blevet såret i luftbombardementer.

Imens siger Israel, at landet har dræbt mindst 160 militante i Gaza.

Israel melder om 12 døde som resultat af Hamas' raketter mod de israelske byer. Hundredvis er såret. Blandt de døde er to børn.

Våbenhvilen trådte i kraft natten til fredag klokken 02 lokal tid.