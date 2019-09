En voldsom demonstration har været i gang hele dagen i Paris.

Demonstrationen, der er arrangeret af protestbevægelsen 'De Gule Veste', har ikke været fredelig.

Der har således været voldelige sammenstød mellem politiet og demonstranter.

Billeder fra Paris viser, at politiet og demonstranterne har stødt sammen, mens man også kan se, at der er blevet sat ild til forskellige genstande.

Flere demonstranter har sat ild til genstande i Paris under demonstrationen for klimaændringer. Foto: ZAKARIA ABDELKAFI Vis mere Flere demonstranter har sat ild til genstande i Paris under demonstrationen for klimaændringer. Foto: ZAKARIA ABDELKAFI

Demonstrationen har været så voldsom, at politiet har måtte bruge tåregas.

Demonstrationen har samlet over 1.000 mennesker på gaderne i Paris, hvor politiet er tilstede med omkring 7.500 betjente.

Demonstranter iført sort tøj har smadret vinduer, mens de også har sat ild til flere ting i gaderne.

Politiet har foretaget over 100 anholdelser i løbet af dagen. Det skriver AFP.

TIP OS: Er du i Paris, og har du billeder eller video af demonstrationen? Så vil B.T. meget gerne høre fra dig. Skriv til os på lcpe@bt.dk.

Opdateres...