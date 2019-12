Dele af et godstog landede tidligt lørdag morgen uheldigvis i Potomacfloden nær byen Harpers Ferry på grænsen mellem staterne West Virginia og Maryland i USA.

Toget var i færd med at krydse broen ‘Potomach Railroad Bridge’, da dele af toget faldt i vandet.

Ingen mennesker kom til skade ved ulykken.

Broen løber ellers parallelt med en fodgængerbro og er et populært sted at besøge for turister.

Det er nemlig her, mange mener, at den amerikanske borgerkrig reelt startede tilbage i 1859.

Det vides endnu ikke, hvordan ulykken kunne ske - det er lige nu ved at blive undersøgt.

Oprydningsarbejdet er allerede gået i gang.

I videoen herover kan du det afsporede tog.