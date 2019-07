En mand forsøger at dække ansigtet til, mens tre mænd slår løs på ham. En fjerde holder offeret i håret og forsøger at ramme ham i ansigtet med sit ene knæ.

Det er blot en af dramatiske og uhyggelige scener, der udspiller sig på en togstation i Hong Kong søndag.

Her gik flere hundrede maskerede mænd ifølge det uafhængige medie Hong Kong Free Press til angreb på demonstranter, journalister, en politiker - og helt almindelige mennesker.

Blandt andet gik det ud over passagerer, som blev mødt af et frygteligt syn, da de ville forlade deres tog på Yuen Long-togstationen. For adskillige maskerede mænd bevæbnet med blandt andet bambuskæppe stod klar på perronen, som det ses på videoen herunder.

A live video clip shows passengers on board a train screaming in fear as a group of armed men in white wave their rods at them at Yuen Long MTR station. pic.twitter.com/0htLQeKErF — Stella Lee (@StellaLeeHKnews) 21. juli 2019

Lige så snart dørene gik op, angreb mændene de sagesløse passagerer - tilsyneladende uden at der blev grebet ind for at stoppe volden. Ifølge Hong Kong Free Press blev ingen anholdt, og politiet skulle først være dukket op efter at de maskerede mænd var forsvundet.

Det fører nu til massiv kritik af Hong Kongs politi.

»Bøller har angrebet forbipasserende, en journalist og en politiker. Flere pådrog sig betydelige skader. Men politiet har fejlet ved ikke at håndhæve loven. Det har gjort os virkelig rasende,« oplyser Civil Human Rights Front i en meddelelse.

Organisationen står bag de massive demonstrationer, der har bragt Hong Kong på kogepunktet de sidste syv uger.

Søndag var der op mod 430.000 mennesker på gaden for at demonstrere mod et lovforslag, der ville betyde, at indbyggere i Hongkong kunne udleveres til retsforfølgelse i Kina. Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, har erklæret lovforslaget skrottet. Men demonstranterne er utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage.

Det var få timer efter demonstrationen at de voldsomme og blodige scener udspillede sig på den travle togstation - hvor en tv-journalist blev angrebet, mens kameraerne rullede.

Ifølge Civil Human Rights Front, har magtfulde personer siden 2014 brugt bøller til at slå hårdt ned mod demonstranter, som ønsker mere demokrati i den tidligere britiske koloni, der i 1997 blev overdraget til kinesisk styre.

Men myndighederne afviser at have en aktie i angrebene og fordømmer volden.

»Det er fuldstændig uacceptabelt for Hong Kong som et samfund, der overholder retsstatsprincippet. Regeringen fordømmer på det kraftigste alle former for vold og vil tage de fornødne midler i brug for at bevare lov og orden,« siger en talsperson for regeringen i Hong Kong.

Men en video, som florere på de sociale medier, viser den prokinesiske politiker Junius Ho aplaudere mænd i hvide trøjer. Han giver også to af dem hånden.

»I er alle sammen mine idoler,« siger Ho ifølge Hong Kong Free Press.

Om mændene i de hvide trøjer på videoen har noget at gøre med optøjerne på togstationen er imidlertid uvist.

"All of you are my heroes": Pro-Beijing lawmaker Junius Ho appears to applaud, give a "thumbs up" & shake hands with men in white. https://t.co/9xSgQ38X8i It came as 100s of masked men in white shirts assaulted anti-extradition protesters & MTR passengers in Yuen Long. pic.twitter.com/ZTAv9XWzvB — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 21. juli 2019

Der går rygter om, at det er den berygtede Tirade-mafia, som står bag de voldelige overfald, men heller ikke det er bekræftet.