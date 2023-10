Sent mandag aften fik en sikkerhedsvagt sig en slem overraskelse på et luksushotel i den amerikanske by Aspen.

Det dramatiske optrin blev fanget på overvågningskameraer.

På billederne – som du kan se herover – ses sikkerhedsvagten komme gående i St. Regis Aspen Resorts køkken, men pludselig blev han overrasket af en bjørn, som med et ordentligt dask sendte ham i gulvet, hvorefter den løb væk.

Det skriver ABC News.

Sikkerhedsvagten var blevet tilkaldt for at undersøge meldinger om, at en bjørn var blevet set på hotellet, da han pludselig stod ansigt til ansigt med det store og aggressive dyr omkring klokken 23 lokal tid.

Efter bjørneangrebet ringede sikkerhedsvagten selv 911 (svarer til 112 herhjemme). Han blev kørt til et nærliggende hospital og modtog behandling for sår på ryggen, hvorefter han blev udskrevet.

Colorado Parks and Wildlife (CPW) oplyser, at bjørnen efter en længere eftersøgning blev indfanget tirsdag. Herefter blev den bedøvet og aflivet.

»Denne hændelse tjener som en trist påmindelse om, at bjørne stadig er aktive, mens de forbereder sig på at gå i vinterhi,« lyder det fra CPW.

»Selvom det er almindeligt at folk ser bjørne og andre vilde dyr inde i selve Aspen, er det alles ansvar at give plads til dyrelivet og huske vigtigheden af altid at være 'bjørnebevidst',« fortsætter myndigheden.

Luksushotellet St. Regis Aspen Resort har siden søndag været lukket på grund af renovationsarbejde.