Søndag aften udspillede der sig dramatiske scener i luften over London.

Her blev et Ryanair-passagerfly mødt af to jagerfly fra det britiske luftvåben – fordi to mænd om bord skulle have udgjort en sikkerhedstrussel.

De to mænd blev anholdt af britisk antiterrorpoliti umiddelbart efter, at flyet var landet i Stansted-lufthavnen i London.

Det skriver The Guardian.

De anholdte var en 34-årig mand fra Kuwait og en 48-årig italiener.

Anholdelserne fandt sted kort efter klokken 19 lokal tid (kl. 18 dansk tid).

Ryanair-flyet, de var om bord på, var på vej fra Wien til Stansted, da det blev mødt af jagerflyene på grund af sikkerhedstruslen.

Præcis hvorfor myndighederne blev alarmeret, fremgår endnu ikke.

Politiet efterforsker stadig sagen.