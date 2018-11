Særligt én video fra de buldrende flammehav, der har skyllet ind over delstaten Californien de seneste dage, er blevet delt igen og igen.

»Jeg troede, jeg skulle dø.«

Sådan lyder det fra den amerikanske kvinde Rebecca Hackett, der fredag filmede sin dramatiske flugt fra flammerne, som indtil videre har kostet 44 mennesker deres liv. Det skriver ABC News.

I de to videoklip, som hun har delt, ser man hende køre ned ad Kanan Road i Malibu, mens skovområderne omkring hende brænder. På et tidspunkt ses hun køre ind i en tunnel, og da hun kommer ud på den anden side, er alt malet i gule, orange og røde farver.

Here's another video of yesterday when the fire came out of nowhere. Thank god we are all ok, our horses are safe and ok. Everything burned. Thank you to all the fire fighters, police, police escorts, first responders, volunteers, animal rescue and everyone who risked and continue to risk their lives to save the animals, people and homes in Malibu and surrounding areas. You are the heros!! We love you we love you we love you!!! Thank you!!

Flammerne slikker sig op ad hendes bil, små gløder flyver rundt i luften, og røgen har kastet en mørk skygge over himlen.

»Jeg kørte gennem flammerne i omkring to minutter. Jeg troede, jeg skulle dø. Jeg er nede i dalen nu, men der er stadig røg overalt,« forklarede hun lørdag til ABC News.

Rebecca Hackett havde været forbi White Cloud Ranch, hvor hendes heste står opstaldet, da ilden pludselig dukkede op.

Nærmest ud af ingenting.

»Jeg mærkede den stærkeste vind, jeg nogensinde har mærket i mit liv. Ilden kom så hurtigt. Et minut var der fredeligt, og pludseligt var den ved os, så vi var nødt til at evakuere,« forklarer hun.

Efterfølgende har hun på Instagram delt to videoer fra sin flugt fra flammerne.

'Gudskelov er vi alle ok, vores heste er i sikkerhed og ok. Alt brændte. Tak til brandfolkene, politiet, politieskorten, de første uddrykningsfolk, de frivillige, dyreredningen og alle, der risikerede og endnu risikerer deres liv for at redde dyr, mennesker og hjem i Malibu og de nærliggende områder. I er vores helte! Vi elsker jer, vi elsker jer, vi elsker jer! Tak', skriver hun til en af videoerne.

Det er i alt tre forskellige brande, der hærger i den amerikanske delstat.

Der er to brande i gang i den sydlige egn omkring Los Angeles, og én brand i gang nord for Sacramento.

I den nordlige brand har man indtil videre fundet de jordiske rester af 42 omkomne personer. Dermed er der tale om den dødeligste skovbrand i delstatens historie. I den sydlige del har to mennesker mistet deres liv.

Mere end 228 personer er fortsat meldt savnet.

Flere end 7.100 har indtil videre mistet deres hjem til flammerne. Blandt dem er skuespilleren Gerard Butler, der søndag vendte tilbage til sit hjem og fandt de udbrændte rester, hvilket han efterfølgende har delt et billede af, og sangerinden Miley Cyrus, der fortæller, at hun er 'fuldkommen knust'.