Utrolig video fra politiets dashcam viser, hvordan betjent på mirakuløs vis undgår at blive ramt af en bil med 193 km/t.

En betjent læner sig ind ad vinduet på en bil. Han står på passagersiden op ad autoværnet og er i gang med at uddele bøde til en bilist, som har kørt for stærkt på en firesporet hovedvej. Alt er roligt.

Men inden for et splitsekund bliver roen afbrudt af et gigantisk kaos.

Fra den modsatte retning kommer en anden bil nemlig med ekstremt høj fart mod den standsede bil og betjenten. Tydeligvis fuldstændig ude af kontrol.

Bilen fortsætter med meget, meget høj fart tværs over midterrabatten, hvor den hamrer ind i den parkerede bil. Imens har betjenten opdaget faren og har flyttet sig væk.

Kollisionen er uundgåelig og voldsom, og betjenten er tæt på at blive klemt mellem bil og autoværn. Men han slipper tilsyneladende uden en skramme.

Den utrolige situation udspillede sig mandag i Fairfax County i Virginia i USA, oplyser Associated Press.

Bilen, som forårsagede ulykken, var en sort BMW, som blev ført af en 17-årig mand. Den bevægede sig ifølge politiets eksperter med 120 miles i timen – 193 km/t. – da føreren mistede kontrollen.

Hastighedsgrænsen på stedet er cirka 80 km/t.

Men på mirakuløs vis kom hverken betjenten, føreren af den stillestående bil eller de tre personer i den sorte BMW, som alle havde spændt sikkerhedsselerne, alvorligt til skade i forbindelse med den voldsomme ulykke.

Kort efter kunne betjenten tilkalde hjælp over sin radio, og han får ros fra sine chefer for at have håndteret situationen på professionel vis.

Men Fairfax County Police konstaterer i samme ombæring, at man oplever en stigning i trafikforseelser begået af teenagere i området. Og man opfordrer forældre til at overveje, hvilken slags biler man overlader til sine teenagebørn.

»Bilen, der var involveret i kollisionen i går (mandag, red.), var en meget stor bil for en uerfaren chauffør,« siger politichef Kevin Davis ifølge AP.

»Den kørte alt for hurtigt. Det var en raket, og så blev den til et missil,« tilføjer han.