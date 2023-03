Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det ser fuldkommen vanvittigt ud.

Lastbilen hamrer direkte ind i flere patruljevogne, der er til stede på motorvejen i forbindelse med et tidligere uheld.

Den uhyggelige episode bliver fanget på video fra instrumentbrættet på en af patruljevognene, som bliver ramt frontalt og med meget høj fart af en lastbilen. Det rapporterer blandt andre NBC.

Den fandt sted 23. februar på motorvejen I-80 i Allamuchy Township, New Jersey, hvor et hold af beredskabsfolk var i gang med arbejdet i forbindelse med et tidligere uheld.

Videoen viser, hvordan den ene af betjentene, Stephen Lentini, vifter med sin lommelygte for at få lastbilchaufførens opmærksomhed.

Men det er forgæves.

»Det var bare et spørgsmål om sekunder, hvor jeg opfangede, at han ikke stoppede.« siger Stephen Lentini ifølge NBC om episoden.

Umiddelbart inden, at lastbilen rammer først den ene og så den anden patruljevogn samt en ambulance på stedet, når betjenten at springe i sikkerhed bag autoværnet.

Men det har hans kollega ikke nået at se, og han tror, at Stephen Lentini er blevet ramt.

»Det kom ind i mit hoved: 'åh nej, min kollega. Han er dernede. Jeg er nødt til at komme hen til ham'. For i mit hoved var han allerede ramt. Eller værre,« siger den anden betjent på stedet, Devry Mariano, om den højdramatiske situation.

Heldigvis kom ingen til skade ved ulykken.

»Det hele lignede rimelig meget en krigszone,« siger Stephen Lentini om scenen efterfølgende.

Lastbilchaufføren er efterfølgende blevet sigtet for skødesløs kørsel i sagen, der fortsat efterforskes.