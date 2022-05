»Oh my goodness. Oh my gosh!«

Reaktionen fra øjenvidner, der står tæt på et jordskred, er ikke til at tage fejl af.

Vi er i et område i nærheden af Seward i Alaska, hvor et større jordskred lørdag totalt har blokeret en vigtig trafikåre mellem by og ferieområde.

Forbipasserende fik sig en oplevelse ud over det sædvanlige – eller blev skræmt fra vid og sans – da man tilsyneladende var i gang med oprydningen efter et mindre, indledende jordskred.

For pludselig, mens der bliver optaget med telefonen, begynder der at vælte jord, klipper og store træer ned over vejen.

Jordskredet er, rapporterer CNN, omkring 90 meter i bredde.

Og det har betydet, at mange feriegæster i lokale hytter nu enten er ude af stand til at komme ind til byen Seward – eller tilbage til hytten.

Det vides endnu ikke, hvad der har forårsaget det store jordskred.