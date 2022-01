Enhver forældres værste mareridt var ved at udspille sig i den argentinske hovedstad Buenos Aires tirsdag.

Men dramatiske videooptagelser viser, hvordan to politibetjente reagerer lynhurtigt, da en treårig pige er ved at blive kvalt.

Således viser videooptagelser fra de to betjentes patruljevogn, hvordan de ankommer til en nødsituation på den modsatte side af vejen og løber ud for at hjælpe. Og redder pigens liv.

Det er moderen, der har tilkaldt assistance, fordi noget er helt galt med barnet, skriver det argentinske medie perfil.com.

Mens den ene betjent kører bilen i al hast mod et hospital, giver den anden livreddende førstehjælp til den treårige pige, som er ved at blive kvalt. Den desperate mor sidder på bagsædet og kan bare se på.

»Vi ville hjælpe barnet. Min kollega forsøgte at informere ambulancehjælpen om, at vi var på vej med et barn i en nødsituation,« siger den kvindelige betjent Maria Laura Pagani efterfølgende om situationen.

»Jeg forsøgte at give førstehjælp for at genoplive pigen,« tilføjer Maria Laura Pagani.

Videoen viser, hvordan Maria Laura Pagani giver førstehjælp, mens kollegaen Diego Carrizo Villegas kører bilen.

»Nu trækker hun vejret,« udbryder Maria Laura Pagani, mens det går af sted med fuld udrykning.

Diego Carrizo Villegas har selv set videoen, og han kan sagtens sætte sig ind i, hvordan moderen på bagsædet må have haft det undervejs på turen.

»Jeg er far. Jeg har en 11-årig datter, Camila, og Agustina, som er seks år gammel. Jeg må sige, at når jeg ser videoen og situationen, så fylder det mit hjerte med fryd. Hvad ellers kan man sige,« forklarer betjenten.

De to heltemodige politifolk stiger ud af bilen med moderen og barnet, som overlever den voldsomt dramatiske situation.

Det forlyder fra Argentina efterfølgende, at pigen har det godt. Hun blev udskrevet fra hospitalet samme aften.