Skræmmende video viser det øjeblik, hvor en Boeing 747 efterlader et spor af flammer i luften.

Umiddelbart efter, at flyet er lettet i Miami International Airport, kan man på video se et længere spor af flammer efter flyet. Det rapporterer Sky News.

Situationen udspillede sig torsdag aften lokal tid, og på optagelser af radiokorrespondancen mellem tårnet og flyet kan man høre piloten kalde 'mayday, mayday, vi har en brand i en motor'.

Det bekræfter den amerikanske luftfartsmyndighed Federal Aviation Administration (FAA).

Flyet var et fragtfly af typen Boeing 747 tilhørende Atlas Air, og piloten afslører desuden i samtalen, at han har fem personer ombord.

Efterfølgende foretog piloten en nødlanding i Miami, og alle slap uskadt fra den dramatiske situation.

Flyet skulle have været en tur til Puerto Rico, da besætningen indrapporterede en motorfejl, skriver FAA i en meddelelse fredag.

Man vil nu efterforske episoden yderligere, ligesom flyselskabet vil foretage en inspektion for at finde frem til brandens årsag.

Det brændende fly blev fanget på video af Melanie Adaros, som bor i nærheden af lufthavnen.

»Der flyver hele tiden fly over os, men det er normalt små fly. Men dette lød ikke som et lille fly. Det lød til at flyve meget lavt, så jeg vendte mig om,« fortæller hun ifølge Sky News.

»Man ser normalt altid fly, som enten er på vej op eller ned. Dette fløj bare i et stabilt niveau, og der skød gnister ud. Det var helt surrealistisk,« forklarer Melanie Adaros desuden.

Episoden vil formentlig bringe yderligere fokus på Boeing. Det er ikke mange dage siden, at en dør på en Boeing 737 Max fra Alaska Airlines gik op midt under en flyvning med passagerer.