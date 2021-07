Det er voldsomme uroligheder og protester, der i øjeblikket hærger i Sydafrika.

En desperat mor blev tvunget til at smide sin toårige baby ud fra en røgfyldt bygning i Durban i Sydafrika. Det sker, efter nogle uromagere havde antændt ild til bygningen. Det skriver BBC.

Moren var på 16. etage i boligblokken, da hun bemærkede røgen. Elevatoren fungerede ikke på grund af branden, så hun løb hektisk ned ad trappen med sin baby.

Hun var midlertidigt ude af stand til at komme til stueetagen, da området var blokeret. Hun formåede derfor at presse sig igennem til et altanområde på anden sal, hvorfra hun appellerede til forbipasserende om at hjælpe.

»Alt, hvad jeg kunne gøre, var at stole på fuldstændige fremmede,« fortæller hun.

Heldigvis blev babyen grebet af nogle mennesker og er derfor i god behold. Hun understreger derfor sin taknemmelighed til dem, der reddede hendes datter.

Urolighederne sker, efter voldsomme protester brød ud i sidste uge, i forbindelse med at den 79-årige tidligere præsident Jacob Zuma blev fængslet.

Zuma er kendt skyldig i foragt for retten, efter at han tidligere i år ikke mødte op i retten i forbindelse med en korruptionssag imod ham.

Han forsøgte dog at undgå at afsone sin straf. Han henviste til sit skrantende helbred som årsag. Men det blev afvist, hvorfor han i sidste uge meldte sig selv og nu er begyndt at afsone sin 15-måneders fængselsstraf.

Protesterne har siden fået ekstra liv på grund af frustrationer over fattigdom, ulighed og økonomiske konsekvenser som følge af coronarestriktionerne.

Brandstiftelsesangreb, plyndringer af butikker og stenkast efter politiet har blandt andet været hverdag i Sydafrika den seneste tid.

Mindst 75 personer er blevet dræbt under dagene med uro, og næsten 1.200 er blevet anholdt. Desuden er butikker, benzinstationer og regeringsbygninger blevet tvunget til at lukke.