»Meld dig selv. Vi kommer efter dig.«

Det var budskabet mandag fra politiet i Washington til den mand, som man mistænker for en stribe skudepisoder, heriblandt drab på to hjemløse i New York City og i Washington DC.

Men den mistænkte drabsmand lyttede ikke.

Politiet i Washington DC publicerede imidlertid straks detaljerede overvågningsfotos med mandens ansigt tirsdag, og der blev udlovet en dusør på hele 70.000 dollar for tip, der kunne føre til anholdelse og domfældelse over drabsmanden. Og det gav pote.

Manden, som politiet ifølge New York Post har identificeret som 30-årige Gerald Brevard III, blev således anholdt under dramatik på en tankstation i Washington DC tidligt tirsdag morgen amerikansk tid.

Ifølge Associated Press havde en borger henvendt sig til politiet og oplyst dem om mandens identitet.

På videoen af anholdelsen kan man se, hvordan den mistænkte Gerald Brevard III bliver omringet af stribevis af politifolk og lægger sig ned på maven på asfalten.

Dermed sluttede en større menneskejagt i de to amerikanske millionbyer, som for alvor blev indledt, da en betjent i Washington med fortid hos politiet i New York så overvågningsbilleder af den mistænkte og opdagede, at det lignede den mand, hans egen afdeling søgte efter.

»Han bliver netop nu afhørt i vores drabsafdeling. Yderligere information vil komme senere. Tak til lokalsamfundet for alle jeres tip,« siger en talsmand for politiet i Washington DC til New York Post.

Foto: Washington DC politi Vis mere Foto: Washington DC politi

Og i New York jubler borgmester Eric Adams over anholdelsen.

»Vi lovede, at vi ville bringe denne morder for retten. Vi holdt det løfte. Tak til alle vores partnere i retshåndhævelsen for deres gode arbejde,« skriver Eric Adams således på Twitter.

Mandens første angreb i serien skete torsdag den 3. marts i Washington, hvor der siden fulgte yderligere to skyderier, inklusive et drab. En mand blev fundet død i et brændende telt, og politiet antog i første omgang, at han var død som et resultat af branden. Men efterfølgende fandt man, at han var død af adskillige stiksår og skudsår.

To dage senere blev den mistænkte så fanget af et overvågningskamera, da han skød og sårede en hjemløs mand i New York. En time senere kunne man på en anden overvågningsvideo se manden sparke en hjemløs mand i en sovepose, inden han skød og dræbte ham med sin pistol fra tæt hold.

Politiet mener, at den samme pistol blev benyttet i alle episoderne.

Gerald Brevard III bor i Washington-området. Ifølge AP er han tidligere blandt andet dømt for overfald.