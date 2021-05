Det var dramatiske scener, der udspillede sig 22. oktober 2019 i Norges hovedstad, Oslo.

En 33-årig mand havde kapret en ambulance og satte afsted i fuld fart gennem gaderne i Torshov bevæbnet med et oversavet haglgevær.

Manden risikerer nu 12 år i forvaring og er tiltalt for syv drabsforsøg og en række andre forhold. Retssagen mod ham varede fra 12. april til 29. april, og dommen forventes at falde i næste uge.

I løbet af retssagens første dag præsenterede anklageren i sagen, Alvar Randa, en video.

I videoen ses den 33-årige mand, der truer ambulancefolkene med et haglgevær. Han er iført militærbukser og jakke samt en skudsikker vest med ordene 'politi' på.

Man kan i videoen se flere politibetjente, der søger dækning, da manden trækker sit våben. Han kaster derefter flere poser ind i ambulancen, inden han kører væk i høj fart.

I videoen kan man også tydeligt høre, at der bliver affyret flere skud. Politiet affyrede mindst 19 skud i et forsøg på at stoppe ham.

Da gerningsmanden kørte væk, måtte flere springe for livet for ikke at blive ramt på fortovet. Fire mennesker blev ramt og lettere såret, blandt dem et tvillingepar på syv måneder.

Efter at have været på flugt i omkring 45 minutter blev manden arresteret af politiet.