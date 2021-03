En interviewbid fra Hviderusland er gået viralt.

Den skal være filmet 25. marts. Det er den såkaldte Frihedsdag i Hviderusland eller Belarus, hvor man fejrer årsdagen for den hviderussiske uafhængighed.

På videoen ser man den hviderussiske aktivist, menneskerettighedsforkæmper og geolog Nina Baginskaja gå på det, der ligner Uafhængigheds Boulevarden i hovedstaden Minsk.

Hun bliver interviewet.

Kameraet ruller.

Så sker det.

I baggrunden går en ung kvinde i en grå jakke med et beige tørklæde om hovedet, mundbind over næse og mund og et kamera i hænderne.

Pludselig – ind fra højre i skærmen – dukker en sortklædt, maskeret mand op.

Han bærer en slags politiskilt på sin jakke.

Han griber fat om den unge kvinde. Lægger en arm om hendes hals og slæber hende væk. Ud af kameraets synsvinkel.

Scenen udspiller sig ved højlys dag foran en række andre personer på gaden. Og altså et rullende kamera i fuld gang med at filme et interview.

Det korte videoklip af situationen er blevet delt af flere hviderussiske profiler på det sociale medie Twitter.

While Nina Baginskaja was giving a comment to a journalist, an OMON officer behind her attacked a woman.



Via @kykyorg#StandWithBelarus #Belarus pic.twitter.com/rVCowxIBkN — Voices from Belarus (@VoicesBelarus) March 25, 2021

Blandt andet en profil med navnet Voices of Belarus med mere end 10.000 følgere.

På de sociale medie Reddit er videoen også at finde. Her debatteres den grundigt. Mange er rystede.

Andre deler yderligere informationer om det, man ser på videoen. Blandt andet sted og fremgangsmåde for det hemmelige hviderussiske politi, som ser ud til at stå bag tilbageholdelsen.

Mange påpeger, at det kan være kameraet i kvindens hånd, der gør, hun bliver tilbageholdt. Andre mener, det er hendes tildækning af ansigtet.

Ingen ved det.

Heller ingen ved, hvem kvinden i baggrunden er. Og der er heller ingen information om, hvad der er sket med hende.

Det er dog alment kendt, at sikkerhedspolitiet i Hviderusland siden præsident Alexander Lukasjenko sidste år genvandt præsidentposten i et valg, der på mange måder så ud til at være præget af fusk og svindel, har stået bag hundredvis af anholdelser af personer, der anses for at være systemkritiske.

Blandt dem er flere oppositionsledere. Og ikke mindst Svetlana Tikhanovskaja, som sidste år blev tilbageholdt af styret, inden hun pludselig dukkede op i nabolandet Litauen. Uskadt, men rystet.

Den Hviderussiske oppositionspolitiker Svetlana Tikhanovskaja. Foto: Emil Helms Vis mere Den Hviderussiske oppositionspolitiker Svetlana Tikhanovskaja. Foto: Emil Helms

Siden har hun fortsat sin kritik af Lukasjenko, som kaldes Europas sidste diktator efter mere end 26 på præsidentposten.

I dagene og månederne efter præsidentvalget i august sidste år har titusindvis af demonstranter jævnligt taget til gaderne for at vise deres utilfredshed med styret. Her har Lukasjenko slået hårdt tilbage med masseanholdelser og tæsk.

Den nye video af den tilbageholdte kvinde skal således ses som endnu en del af styrets måde, at håndtere situationen i landet på, lyder dommen flere steder.

Og den er efterhånden nået vidt omkring. Specielt i Hviderusland.

Her har en toprådgiver for Svetlana Tikhanovskaja, som mange anser for den ægte folkevalgte leder, ved navn Franak Viacorka også tweetet om det korte klip.

»Det her er skræmmende. Hvis man går ned ad gaden i Minsk med et kamera, så sker det her for dig,« skriver han.