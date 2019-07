»For lavt! Vi ligger for lavt! Vi ligger for lavt! Vi ligger for lavt!,« råber piloten til kontroltårnet.

To sekunder senere bliver skærmen sort.

Scenen udspiller sig i en video, som blev optaget fra cockpittet, mens et Boing 737-fly fra Air Niugini lagde an til at lande på øen Weno i Stillehavet i et voldsomt uvejr.

Men landingen gik galt. Helt galt.

Piloternes udsyn var meget begrænset på grund af vejret, og kort før landingen opdagede de, at flyet var kommet alt for tæt på jorden før landingsbanen på Weno, der er en del af ø-staten Mikronesien, var i sigte.

Men da var det allerede for sent. Kort efter styrtede flyet ned i en lagune.

Flystyrtet fandt sted den 28. september sidste år, men videoen fra cockpittet er først blevet frigivet nu i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten, hvor årsagen til flysturtet kortlægges, skriver det australske medie news.com.au.

Der var 34 passagerer og 12 besætningsmedlemmer om bord, da flyet styrtede ned 460 meter fra landingsbanen.

Her bliver passagerer og besætningsmedlemmer evakueret fra flyet. Foto: Sociale medier/Reuters Vis mere Her bliver passagerer og besætningsmedlemmer evakueret fra flyet. Foto: Sociale medier/Reuters

Piloterne nåede heldigvis at slå redningssliskerne ud, så passagererne kunne nå ud i tide. De blev reddet i land af både og dykkere fra den amerikanske marine.

Seks personer kom alvorligt til skade i i forbindelse med styrtet, mens en person omkom.

Vedkommende havde ikke spændt sit sikkerhedsbælte, da flyet ramte vandet med voldsom kraft.

Rapporten om styrtet, som er lavet af 'Papua Ny Guineas Kommission for efterforskning af ulykker' (landet Papua Ny Guinea ligger sydvest for Mikronesien, red.), slår fast, at dårlig sigtbarhed som følge af voldsomt vejr var medvirkende årsag til ulykken.

Men flyets piloter slipper bestemt ikke for kritik.

Ifølge rapporten reagerede piloterne ikke på advarslerne fra kontroltårnet om, at flyet var for tæt på jorden. De skulle heller ikke have fulgt de normale procedurer i forbindelse med en landing.

Den dramatiske video fra cockpittet blev angiveligt optaget med en mobiltelefon af en ingeniør, som var om bord på flyet og overlevede utrolig nok den ublide landing i lagunen.

Efterforskerne af ulykken oplyser, at videoen var 'en uvurderlig kilde med vitale informationer' som hjal dem med at fastslå årsagen til styrtet.