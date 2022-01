Det gik ikke stille for sig, da en politibetjent uden for arbejdstid var gået i supermarkedet for at handle nær Barcelona i Spanien.

Han endte med at tackle en formodet væbnet røver, og det blev fanget på overvågningen.

Det catalanske politi, som patruljerer regionen Catalonien omkring Barcelona ​​i det nordøstlige Spanien, tweetede torsdag videoen af hændelsen, og den er siden blevet set mere end 220.000 gange, skriver CNN.

På videoen – som du kan se øverst i artiklen – kan man se den mandlige betjent holde tyven tilbage og tvinge ham ned på gulvet.

Dernæst fjerner han en kniv fra tyvens højre hånd.

Den 47-årige tyv er nu fængslet og anklaget for væbnet røveri. Han har tidligere begået lignende forbrydelser, oplyser politiet ifølge CNN.

Det hele skete omkring klokken 16 dansk tid. Betjenten så, da han kom ind i supermarkedet, at butiksmedarbejderen virkede meget nervøs og stod ved den åbne pengeskuffe.

Betjenten spurgte medarbejderen, om alt var i orden, men det var den nu anholdte mand, der svarede og sagde, at alt var i orden. Og det var det, der fik betjenten til at forsøge at stoppe røveriet.