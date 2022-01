Højt at flyve, dybt at falde.

I den populære film 'Hotel Rwanda' fra 2004 ser man, hvordan en hotelbestyrer redder hundredvis af liv under Folkemordet i Rwanda ved at gemme dem på hotellet, han bestyrer.

I filmen er det hollywoodstjernen Don Cheadle, der spiller hotelbestyreren, men det er den virkelige Paul Rusesabagina, der nu er i problemer.

Alvorlige problemer.

I september sidste år blev han idømt 25 års fængsel i en terrorsag i Rwanda, og nu vil anklageren have straffen justeret til en livstidsdom i stedet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Men hvad er der sket mellem Folkemordet i Rwanda og nu for den nu 67-årige tidligere hotelbestyrer?

Efter Hollywood-filmen, der blev Oscar-nomineret i tre kategorier, fik Paul Rusesabagina en stor stjerne internationalt og rejste verden rundt som foredragsholder. Han fik sågar en medalje af den daværende amerikanske præsident George W. Bush.

Paul Rusesabagina (til højre) sammen med Don Cheadle, der forevigede ham i 'Hotel Rwanda'. Foto: MICHAEL KAPPELER Vis mere Paul Rusesabagina (til højre) sammen med Don Cheadle, der forevigede ham i 'Hotel Rwanda'. Foto: MICHAEL KAPPELER

Med berømmelse i rygsækken drog Rusesabagina ind i rwandisk politik, hvor han blandt andet kritiserede præsident Paul Kagame for at være diktator.

Kagame, der har været præsident siden 1994, afviste anklagerne og har modtaget støtte fra Vesten, da stabiliteten er genroprettet i landet efter det bestialske folkemord, hvor det anslås, at over en million mennesker mistede livet.

Modsat er der dog menneskerettighedsgrupper, der ifølge Reuters mener, at Paul Rusesabagina-sagen blot er seneste eksempel på, at regeringen intimiderer dens modstandere.

Og hvad handler dommen, der smed Paul Rusesabagina indtil videre 25 år i fængsel, så om?

»Han grundlagde en terrororganisation, som angreb Rwanda. Han har bidraget finansielt til terroraktiviteter,« sagde dommer Beatrice Mukamurenzi ved domsafsigelsen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han blev anholdt i august 2020 efter flere år i eksil i udlandet - ifølge hans tilhængere blev han kidnappet, da han blev narret til at stige om bord på et privatfly, der derefter fløj ham til Rwanda.

Sagen handler om Rusesabaginas engagement i oppositionspartiet Rwandas Bevægelse for Demokratisk Forandring (MRCD), som han er medstifter af. I 2018 og 2019 skete en række angreb på landsbyer i det sydlige Rwanda nær grænsen til Burundi.

Myndighederne anklagede Den Nationale Befrielsesfront (FLN), som er en væbnet gren af MRCD, for angrebet.

Paul Rusesabagina modtog i 2005 en Presidential Medal of Freedom af George W. Bush for sin indsats under Folkemordet i Rwanda. Det er den højeste udmærkelse en præsident kan give en civil i USA. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Paul Rusesabagina modtog i 2005 en Presidential Medal of Freedom af George W. Bush for sin indsats under Folkemordet i Rwanda. Det er den højeste udmærkelse en præsident kan give en civil i USA. Foto: MANDEL NGAN

»Jeg benægter ikke, at FNL begik forbrydelser, men min rolle var diplomati,« sagde Rusesabagina dengang, men i sagen mente dommerne ikke, at de to grupper, FLN og MRCD, kunne adskilles.

Og derfor er anklagerne nu ude efter at få de 25 års fængsel erstattet med en livstidsdom.

»Vi er ikke enige i beslutningen om at give Rusesabagina 25 år i fængsel i forhold til en livstidsdom. Med sagens alvor og konsekvenserne af hans handlinger in mente, bør han ikke få en mild straf,« har anklageren Jean Pierre Habarurema sagt ifølge Reuters.

Paul Rusesabagina afviser fortsat alle anklager og nægter at deltage i retssagen, som både han og hans støtter kalder en politisk svindelmanøvre.