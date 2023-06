Rusland er på den anden ende. Den frygtede lejehær Wagnergruppen har erklæret, at de vil vælte Putin.

Samtidig marcherede en kolonne af Wagner-køretøjer lørdag mod Moskva i nord, mens de sad på storbyen Rostov i syd. Lørdag aften var meldingen så, at Wagner-chefen ville bremse fremrykningen.

Situationen kan ligne den helt store mulighed for Ukraine.

»Uanset hvad er det en god nyhed for Ukraine,« siger Anders Puck Nielsen, militæranalytikker ved Forsvarsakademiet.

Det siger han til B.T. lørdag - det var dog inden meldingen om, at Wagner-gruppens soldater efter eget udsagn nu vender tilbage til deres baser.

Endnu har der ikke været meldinger om, at den russiske front i Ukraine er blevet svækket.

Det melder Financial Times' Ukraine-korrespondent Christopher Miller, der henviser til, hvad en højtrangerende ukrainsk militærperson har fortalt ham: 'Ingen synlige tegn på en nedsmeltning ved frontlinjen. Men det kan selvfølgelig give nogle nye muligheder',' skriver han på Twitter.

Sådan ser Anders Puck Nielsen også situationen.

»Det her giver nogle muligheder for Ukraine. Måske skal de lægge ekstra pres på nu. De skal i hvert fald lægge ekstra pres på Putin, så han står med endnu flere dilemmaer, når han også kæmper internt i Rusland,« siger den danske ekspert.

Umiddelbart har chefen for Wagnergruppen, Putins tidligere kok Jevgenij Prigozjin, givet udtryk for, at han er træt af den russiske ledelses strategi i Ukraine.

Han har kritiseret forsvarsminister Sergej Sjojgu, chefen for den russiske generalstab Valerij Gerasimov og senest har Wagnergruppen meldt ud, at de ville af med selveste Putin.

I forbindelse med det nuværende oprør internt i Rusland har Prigozjin meldt ud, at han leder en styrke på 25.000 soldater, mens han har samme antal i reserve.

Og det kan blive et stort problem for Rusland.

For Prigozjin har tydeligvis set en mulighed, forklarer Anders Puck Nielsen:

»Nu har Prigozjin de bedste muligheder. Wagner har været ude af Bakhmut i en måneds tid og har haft tid til at komme sig. Samtidig er den russiske hær voldsomt presset af den ukrainske offensiv. Så han har formentlig set en mulighed,« siger Anders Puck Nielsen.