Skud er affyret i en gidselsituation på et californisk plejehjem for krigsveteraner.

Gerningsmanden holder tre gidsler fanget på plejehjemmet, som ligger i Napa Valley i Californien, USA.



Det skriver flere medier blandt andet Washington Post og ABC30.

Sheriff i Napa County, John Robertson, fortæller fredag eftermiddag lokal tid, at en skududveksling har fundet sted mellem betjente og gidseltageren. Ifølge sheriffen er ingen betjente blevet såret.

Police say that 15 to 20 shots were fired at the Yountville Veterans Center, where three people were taken hostage. https://t.co/PmEDdRErzO Video: @MarkIbanez2 pic.twitter.com/E5gCs0p7LN — KTVU (@KTVU) 9. marts 2018

Det vides endnu ikke, hvad gidseltagerens motiv, er eller hvorfor han har taget mindst tre medarbejdere på plejehjemmet som gidsler. Der ikke er etableret nogen kontakt til ham, men forhandlere står klar til at gå i dialog. Gidseltageren har angiveligt forskanset sig i et enkelt værelse på plejehjemmet.

Plejehjemmet blev evakueret, efter en mand bevæbnet med et automatisk skydevåben blev set på området. Han skulle være gået stille og roligt ind til en fest på plejehjemmet, hvor 10-15 mennesker deltog. Til festen har han ifølge Washington Post ladet nogle af gæsterne gå, mens han har tilbageholdt andre.

Det lokale politi har sikret omgivelserne omkring plejehjemmet for at undgå unødig fare.

Her ses en helikopter fra politiet lande på en golfbane nær plejehjemmet. Foto: Stephen Lam Her ses en helikopter fra politiet lande på en golfbane nær plejehjemmet. Foto: Stephen Lam

Mediet KTVU skriver på Twitter, at FBI har sendt et SWAT-team - en specialenhed i politiet, der er trænet til at håndtere særligt farlige situationer - til plejehjemmet for at forhandle med gidseltageren.

Ifølge samme medie har politiet meldt om omkring 15-20 skud affyret fra området, hvilket betjent John Fransen fra California Highway Patrol bekræfter overfor ABC30.

Krigsveteranplejehjemmet har eksisteret siden 1884 og er det største plejehjem for veteraner i USA med plads til mere end 1.000 beboere.

Politiet er mødt talstærkt op ved plejehjemmet. Foto: Stephen Lam Politiet er mødt talstærkt op ved plejehjemmet. Foto: Stephen Lam

Chris Childs fra California Highway Patrol informerer de fremmødte journalister. Foto: Stephen Lam Chris Childs fra California Highway Patrol informerer de fremmødte journalister. Foto: Stephen Lam