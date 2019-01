Bevæbnede mænd punkterede fangetransport med skud. De befriede 27-årig, der er anklaget for væbnet røveri.

Tre bevæbnede mænd befriede mandag en indsat, da han ankom i en fangetransport til retten i Sydfrankrig.

Mændene affyrede skud uden for domhuset og slog en fængselsbetjent ned, inden de flygtede fra byen Tarascon.

Fangen var klokken 8.30 blevet kørt til retten i en fangetransport, da de bevæbnede mænd angreb.

Vagterne "havde forladt bilen for at ringe på dørklokken til retsbygningen, da de bevæbnede mænd overfaldt dem", fortæller en repræsentant for fangevogternes fagforening.

Banden skød hul i fangetransportens hjul, og den kvindelig fængselsbetjent blev slået i jorden, da hun nægtede at slippe fangen fri.

Han var blevet kørt fra et fængsel i Beziers 150 kilometer derfra. Under angrebet undlod fængselsvagterne at bruge deres skydevåben.

- Det var meget voldeligt. Det er lang tid siden, vi har oplevet en transportvogn blive angrebet med automatvåben. Det var meget chokerende for vagterne, som reagerede korrekt, siger en talsmand for Frankrigs fængselsvæsen.

Myndighederne har ikke navngivet den 27-årige fange. Han har været fængslet siden september 2017. Her har han afventet, at en retssag mod ham for væbnet røveri og kriminel bandeaktivitet skulle gå i gang.

Han har tidligere forsøgt at flygte fra fængslet.

/ritzau/AFP