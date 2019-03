Er tredje gang lykkens gang?

Det er det helt store spørgsmål, når det britiske underhus fredag igen-igen skal stemme for eller imod Theresa Mays brexitaftale.

Til forskel fra de to andre gange er det dog kun halvdelen af aftalen, der skal stemmes om.

Afstemningen kommer nemlig kun til at handle om selve skilsmisseaftalen og ikke den politiske erklæring, der handler om det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU.

Ud fra stemmetallene er det mest sandsynligt, at hun ikke får et flertal. Henrik Larsen, professor ved Institut for Statskundskab på KU

Det sker samtidig på dagen, hvor Storbritannien egentlig skulle have forladt EU - to år efter, Theresa May officielt meldte til Bruxelles, at briterne ville aktivere artikel 50.

Men selvom det denne gang kun er halvdelen af aftalen, der skal til afstemning, så ser fredagen umiddelbart ikke ud til at blive en god dag for den britiske premierminister.

Det mener Henrik Larsen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

»Ud fra stemmetallene er det mest sandsynligt, at hun ikke får et flertal i dag.«

Han åbner dog alligevel en dør på klem for, at Theresa May får sit 'ja'.

»Men der er meget større sandsynlighed for, at den går igennem, end der har været tidligere. Det er der, fordi der har været de vejledende afstemninger, hvor muligheden for at forblive i toldunion og en ny folkeafstemning fik mange stemmer. Og hvis nogle frygter de muligheder, så kan de måske føle sig nødsaget til at stemme for Mays aftale.«

Henrik Larsen forklarer samtidig også, at det er ved at være sidste udkald for Theresa May.

»Det er måske en af hendes bedste sidste chancer. For hun kan i princippet blive ved med at fortsætte den her model indtil den 12. april, hvor briterne skal bestemme sig. Men her vil der måske også være andre løsninger på bordet, så fredag er måske en af de bedste sidste muligheder.«

Lykkedes det for Theresa May at få stemt halvdelen af aftalen igennem, vil briterne først forlade EU den 22. maj og derfor have længere tid til at løbe på. Ender aftalen endnu en gang med at falde, skal premierministeren komme op med en ny plan inden den 12. april.

Ellers kan resultatet blive en udtrædelse uden en aftale. Noget som mange i Westminster kalder skrækscenariet.

»Bliver det et nej, vil de i parlamentet begynde at debattere andre forslag, hvor andre aftaler kan komme på bordet. Men derfra og til, at der er noget, der bliver vedtaget, er et godt stykke,« forklarer professoren.

»Med et nej i dag er man også tættere på en no-deal brexit.«