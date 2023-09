Hvor er Melania?

Spørgsmålet blæste bogstaveligt talt i vinden lørdag, da Donald Trump overværede en fodboldkamp på universitetet i delstaten Iowa.

Pludselig dukkede et fly op på himlen med en vimpel, der stillede netop det spørgsmål.

Inde på stadion blev der delt løbesedler ud med teksten: »Missing. Have you seen this woman???«

»Hvor er vores førstedame? Hvorfor gemmer Donald Trump hende? Vi savner hende?« stod der videre.

This is what DeSantis did at the Iowa State game today!



He scattered Missing flyers all over the Iowa game where Trump, DeSantis & several other candidates attended the game.



He also had a plane flying a banner saying WHERE S MELANIA? !



Melania isn t running for President! pic.twitter.com/JidddllzFD — Amy Sutton (@TeamAmerica2020) September 10, 2023

Ifølge flere brugere på det sociale medie X er det Ron DeSantis' kampagne, der står bag både flyet og løbesedlerne.

Guvernøren i Florida regnes af mange som Donald Trumps værste konkurrent til at blive det republikanske parties kandidat til det kommende præsidentvalg.

Indslaget under fodboldkampen menes at være et modsvar mod et lignende angreb fra Trump, hvor et banner på et fly i begyndelsen af august havde ordlyden: »Be likable, Ron!« ('Vær sympatisk, Ron,' red.)

Og fru Trump var ganske rigtig ingen steder at se under kampen.

Tidligere præsident Donald Trump og Melania Trump fotograferet, da de havde afgivet deres stemme ti midtvejsvalget i november sidste år. (Arkivfoto) Foto: Eva Marie Uzcategui/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Tidligere præsident Donald Trump og Melania Trump fotograferet, da de havde afgivet deres stemme ti midtvejsvalget i november sidste år. (Arkivfoto) Foto: Eva Marie Uzcategui/AFP/Ritzau Scanpix

Uanset hvem, der står bag lørdagens gimmick, bemærker flere og flere efterhånden, at den tidligere førstedame gang på gang glimrer ved sit fravær.

Allerede mens Trump-parret sad i Det Hvide Hus, indtog Melania en mere tilbagetrukket rolle som førstedame end de fleste af sine forgængere.

Efter Trumps præsidentperiode er hun nærmest forsvundet fra offentligheden, og hun lever nu et meget privat liv.

Samtidig har der været usædvanlig megen blæst om hendes mand, og dramaet omkring Trump er kun taget til i styrke:

Melania og Donald Trump under valgkampen i efteråret 2020. (Arkivfoto) Foto: Brendan Smialowski/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Melania og Donald Trump under valgkampen i efteråret 2020. (Arkivfoto) Foto: Brendan Smialowski/AFP/Ritzau Scanpix

Han er sagsøgt og tiltalt i adskillige retssager – blandt andet for at være skyld i stormen mod Kongressen – og han er begyndt at føre valgkamp for at generobre præsidentposten.

Melania Trump deltager hverken i ægtemandens valgmøder eller står ved hans side, når han møder op i retslokaler.

De seneste måneder har flere medier gang på gang noteret, at hun ikke har vist sig til vigtige begivenheder.

Blandt andre skrev britiske Independent, at Melania ikke var til stede, da Trump i begyndelsen af august erklærede sig 'ikke skyldig' i at have forsøgt at omstøde valgresultatet i 2020.

Ifølge The New York Times fokuserer Melania Trump på sin familie og på at hjælpe parrets 17-årige søn, Barron, med at søge ind på colleges.