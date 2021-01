Om få dage vil der blive skrevet historie i USA.

Ikke bare en gang. Men hele to gange.

Det sker, når vælgerne i delstaten Georgia går til valgurnerne for at stemme til hele to potentielt altafgørende omvalg til Senatet 5. januar.

Allerede på forhånd er de to valg blevet kaldt de vigtigste enkeltstående Senatsvalg i 50, hvis ikke 100 år.

Og der er også alt på spil. Ikke bare for de sammenlagt fire kandidater, men også for landets kommende præsident, Joe Biden.

USA holder vejret.

Vinder de to demokratiske kandidater, vil Joe Biden få markant lettere ved at få sin politik gennemført, da Demokraterne vil have 50 senatorer – det samme som Republikanerne – og dermed vil vicepræsident Kamala Harris være den afgørende stemme i Senatet.

»Det er altafgørende for, om Joe Biden kan få sin politik igennem,« siger USA-ekspert Annegrethe Rasmussen, der er chefredaktør for POV International.

Den demokratiske kandidat pastor Raphael Warnock.

»Politik i USA fungerer ikke på samme måde som i Danmark, hvor man forsøger at indgå aftaler ved kompromisser. Her handler det om at obstruere modstanderne. Og hvis ikke Demokraterne vinder begge omvalg i Georgia, så vil det blive meget svært for Joe Biden at få noget igennem, specielt når det gælder indenrigspolitik,« uddyber hun.

De to valg står mellem to siddende republikanske senatorer i form af David Perdue og Kelly Loeffler på den ene side og to demokratiske udfordrere ved navn Jon Ossoff og Raphael Warnock på den anden side.

Ingen af dem fik over 50 procent af stemmerne ved valget i november måned. Og så siger reglerne i Georgia, at der skal omvalg til.

Og det er helt tæt løb.

Senator Kelly Loeffler.

I én måling fører republikanerne. I en anden fører demokraterne. I en tredje er det delt.

»Det er historisk. Jeg har boet i USA i mange år, og jeg mindes ikke noget så dramatisk og afgørende som det her. Og så i samme delstat,« siger Annegrethe Rasmussen.

Den sydøstlige delstat med Atlanta som hovedby har i årevis været en republikansk højborg.

Men noget er sket.

Den ene demokratiske kandidat Jon Ossoff.

Det så man så sent som ved præsidentvalget, hvor Joe Biden slog Donald Trump.

Man skal helt tilbage til Bill Clinton og 90erne for at finde sidste gang, en demokrat vandt delstaten i præsidentvalgkampen.

Og historisk har Georgias to senatorer også være røde, som er republikanernes farve.

Men igennem en årrække har delstaten set et skifte i sin befolkning, som er blevet yngre og mere mangfoldig, samtidig med at flere er blevet registreret som vælgere.

Senator David Perdue.

Og nu er den gået fra at være sikkert republikansk territorium til at være en svingstat. Fordel Demokraterne.

Og det kan på mange måder tilskrives en person. Hun hedder Stacey Abrams og var lige ved at blive Georgias guvernør for få år siden.

Hun tabte dog til republikanernes Brian Kemp. Men siden har Abrams arbejdet stenhårdt for at få flere minoriteter til at stemme. Og hun får en stor del af æren for, at Joe Biden vandt delstaten.

Og vinder Jon Ossoff og Raphael Warnock tirsdagens valg, så får hun nok en stor buket roser fra den side også.

Stacey Abrams har været afgørende for, at Georgia nu er blevet en svingstat.

»Stacey Abrams har virkelig haft stor succes. Hun har gjort noget, ingen troede var muligt for bare få år siden. Nu er Georgia pludselig en svingstat,« siger Annegrethe Rasmussen.

Hun ser personligt meget frem til valget tirsdag.

»Det, vi ser i Georgia, er meget usædvanligt. Det er vildt,« siger hun.

Det dobbelte valg til Senatet kan følges tæt her på bt.dk