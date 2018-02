Det kunne faktisk være endt med en politibetjents død.

Det indbyggede kamera i en amerikansk politibil viser en vicesherif blive slæbt med, da en bil pludselig starter og kører bort fra politiet.

Episoden fandt sted i Williamson County i Texas, hvor en beruset chauffør kørte af sted, mens vicesheriffen hang fast i døren. Det skriver tv-stationen KVUE.

Tabytha Horseman stoppede den fulde chauffør, som kørte væk, selv om hun sad fast i døren. Foto: Willianson Countys Sheriffs Office Tabytha Horseman stoppede den fulde chauffør, som kørte væk, selv om hun sad fast i døren. Foto: Willianson Countys Sheriffs Office

Den kvindelige politibetjent Tabytha Horseman stoppede den 7. februar en mistænkt chauffør, den 22-årige Jonathan Nunnally, og blev trukket med, da han pludselig begyndte at accelerere.

Nunnally blev efterfølgende arresteret og sigtet for at have angrebet en offentlig person med et dødbringende våben.

Det hele blev fanget på Horsemans indbyggede kamera, og sekvensen viser den 22-årige køre af sted, mens hun står ved siden af bilen, der har bildøren åben.

Den mistænkte mand var forøvrigt i besiddelse af marihuana, da han kørte af sted med politibetjenten, som slap fra episoden uden skader.

Nu sidder han fængslet i Williamson County. Hans kaution er sat til 500.000 dollars (3 mio. danske kr.).

A highly intoxicated driver in possession of harmless marijuana & harmless cough syrup (sarcasm) nearly killed one of my deputies. WilCo Sheriffs deputies showed great restraint when deadly force could've been used therefore it wont make national news. Deputy is ok, thank God! pic.twitter.com/Rw1I1aYVAW — Williamson County Sheriffs Office TX Sheriff Chody (@SheriffChody) 7. februar 2018

Tabytha Horseman begyndte at arbejde for politiet i 2013 og skiftede til patrujle-tjeneste i august måned sidste år.

Hun fik først stoppet den mistænkte, da en kollega på vej hjem så, hvad der skete, og besluttede at hjælpe.

Den mistænkte nåede at køre næsten en kilometer, før Horseman fik fundet en strømpistol frem og standset ham. Det skriver tv-stationen KXAN.

Jonathan Nunnally skal betale en kaution på tre millioner danske kr. Foto: Williamson Countys Sheriffs Office Jonathan Nunnally skal betale en kaution på tre millioner danske kr. Foto: Williamson Countys Sheriffs Office

Hendes chef, sherif Chody, er fuld af respekt og siger, at hans politibetjent gjorde det rigtige:

»Du kan ikke overbevise mig om, at denne fyr, denne forbryder, havde andet end én ting i hovedet. Og det var at komme væk for enhver pris, hvilket inkluderer seriøse skader, hvis ikke døden, for min vicesherif. Jeg er, som sherif, ekstremt stolt af hvad hun har gjort i dag,« siger han.