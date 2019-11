Torsdag ønskede en person øjensynligt at komme helt tæt på den amerikanske præsident, Donald Trump.

Vedkommende forsøgte nemlig at køre sin bil ind ad en af de mange porte, der giver adgang til Det Hvide Hus.

Det oplyser USAs efterretningstjeneste på Twitter.

'Et uautoriseret køretøj forsøgte at skaffe sig adgang til Det Hvide Hus ved at følge efter et andet køretøj, der på lovlig vis kørte ind ved en kontrolpost,' skriver de og tilføjer:

'Køretøjet blev standset og føreren blev med det samme anholdt af betjente fra efterretningstjenesten.'

Ammunitionsryddere undersøgte Ifølge CBS efterfølgende køretøjet - en sort Mercedes firehjulstrækker.

Billeder fra stedet viser, hvordan bilen blev grundigt undersøgt og store mængder farverigt tøj fjernet inde fra sæderne og bagagerummet.

Hver en bunk tøj, som blev smidt på fortovet, blev naturligvis grundigt undersøgt.

Hvem der sad bag rattet i den sorte Mercedes firehjulstrækker, har politiet endu ikke oplyst. Foto: MARK WILSON

Indtil videre er der ikke meldinger om, at efterretningstjenestens Ammunitionsryddere skulle have fundet noget, der giver anledning til videre bekymring.

Dog opdagede de, da de lavede et baggrundstjek på føreren af bilen, at vedkommende skylder over 1335 dollars - svarende til mere end 9000 danske kroner - i p-bøder.

Vejene i området omkring Det Hvide Hus blev kortvarigt spærret i forbindelse med politiets arbejde på stedet. Der er dog blevet genåbnet.

Hvem der sad bag rattet i bilen, og hvilket ærinde vedkommende havde i Det Hvide Hus, vides endnu ikke.