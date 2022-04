Her i London forbereder man sig lige nu på et afgørende kapitel i skandalerne omkring Boris Johnson, der står foran endnu en politisk overlevelseskamp.

En insider tæt på premierministeren ringer nu med alarmklokkerne før offentliggørelse: »Partygate-rapporten er så fordømmende i sin ordlyd, at det kan blive næsten umuligt for Boris Johnson at fortsætte.«

Partygate er en betegnelse for en stribe fester, der blev afholdt i og omkring premierministerboligen i 10 Downing Street under covidkrisen, hvor Boris Johnson havde beordret en skrap national nedlukning for alle.

Boris Johnson benægtede umiddelbart at have deltaget i eventuelle fester. Eller rettere, han kunne »ikke huske, om han havde været til stede«.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker den britiske, politiske skandale fra London. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker den britiske, politiske skandale fra London.

Men efter lækkede billeder fra festerne og afsløringer af premierministerens deltagelse ved flere af disse fester, blev han af den britiske presse beskrevet som en ‘Dead Man Walking’.

Både en embedsmandsrapport og en politiundersøgelse blev sat i værk, og forventningerne var, at Boris ville blive sparket på porten af sit eget parti, der ikke kunne leve med en leder, der gentagne gange har forbrudt sig mod loven og vildledt parlamentet.

Men så kom krigen i Ukraine. Fokus skiftede radikalt, og Boris Johnson fik mulighed for at vise sig fra sin statslederagtige side på den internationale scene. En mulighed, han greb med kyshånd. Boris Johnson har været en af Vestens mest aktive politiske ledere under krigen i Ukraine.

Den internationale krise har indtil nu beskyttet ham mod interne angreb, men både politiets undersøgelse og den interne rapport forventes nu offentliggjort snarest, og det skulle ifølge en insider, The Times har talt med, ikke være køn læsning:

En plakat uden for parlamentet hæfter sig ved de konservatives løgne omkring omfanget af fester under covid-nedlukningen. Foto: Andy Rain Vis mere En plakat uden for parlamentet hæfter sig ved de konservatives løgne omkring omfanget af fester under covid-nedlukningen. Foto: Andy Rain

»Indholdet i rapporterne er ødelæggende for Boris Johnson. Det vil gøre det næsten umuligt for premierministeren at fortsætte,« siger The Times' kilde med kendskab til rapportens indhold.

»Rapporten har bid nok til at kunne gøre det af med premierministeren. Det lægger et enormt pres på embedsmanden Sue Gray, der har udarbejdet rapporten. Vi har aldrig tidligere været i en situation, hvor en rapport, udarbejdet af en af en premierministers ansatte, reelt kan afslutte hans karriere,« siger kilden til The Times.

Boris Johnson er allerede blevet tildelt en bøde af politiet for sin medvirken ved en af de ulovlige fester, men det forventes, at Boris Johnson kan blive tildelt endnu flere. Helt op til seks bøder nævnes som en mulighed.

»Boris Johnson og finansminister Rishi Sunak er begge af politiet blevet vurderet til at have brudt loven. Vi har aldrig tidligere i Storbritanniens historie haft folk, der har brudt loven som ledere af landet, og jeg mener ikke, at det kan få lov at passere,« siger oppositionsleder Keir Starmer til parlamentet.

Oppositionsleder Keir Starmer har gentagne gange opfordret Boris Johnson til at træde tilbage. Foto: JESSICA TAYLOR Vis mere Oppositionsleder Keir Starmer har gentagne gange opfordret Boris Johnson til at træde tilbage. Foto: JESSICA TAYLOR

Det bliver dog i første omgang op til Boris Johnsons eget konservative parti, om man vil stille et mistillidsvotum til ham. De næste dage og uger bliver afgørende. Foruden Partygate-skandalerne er der lokalvalg på vej i Storbritannien. Den 5. maj går briterne til valg, og hvis meningsmålingerne har ret, så er der en gedigen ørefigen på vej til Johnsons konservative.

Kombinationen af en sønderlemmende kritik fra diverse rapporter og et skidt valg kan meget vel blive mere, end de konservative kan kapere.

Premierminister Boris Johnson sammenlignes ofte med en kat med ni liv. Igen og igen har Johnson klaret sig forbløffende heldigt ud af tilsyneladende umulige politiske situationer. Han må håbe, at hans held ikke er ved at slippe op.