En dramatisk hændelse har onsdag formiddag udspillet sig på en norsk skole.

Her har en elev jagtet andre elever med et stikvåben.

Det skriver politiet i den midtnorske region Trøndelag på Twitter og betegner situationen som en såkaldt 'plivo' – der løseligt oversat betyder 'igangværende livstruende vold'.

»Eleven med kniv er flygtet fra skolen, ingen er meldt skadet,« lyder det.

Opdateret kl. 12.27: Politiet meddeler, at man har fået fat på eleven.

Dert er på Støren Barneskole, at den dramatiske hændelse har udspillet sig.

Til Dagbladet oplyser operationsleder Øystein Sagen, at anmeldelsen kom kl. 11.48. Her skulle en elev, der beskrives som »meget ung«, altså have løbet efter andre elever med en »stor kniv«.

Opdateres ...