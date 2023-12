Den sidste rejse.

Det er, hvad en tur til Gran Canaria skulle vise sig at blive for en 50-årig norsk kvinde.

Flyet nåede aldrig at lande på ferieøen, i stedet måtte det nødlande i Gatwick Lufthavn i London, skriver Dagbladet.

Årsagen til nødlanding er, som en passager på flyet beskriver det: »tragisk.«

Den 50-årige nordmand mistede livet, mens flyet stadig var i luften. Hvad dødsårsagen har været, og hvad der helt konkret skal være sket, vides endnu ikke.

»Det var en tragisk hændelse, og stemningen blandt passagererne er naturligvis trist,« fortæller en af ​​passagererne på flyet til mediet Fædrelandsvennen.

Ifølget Dagbladet, så fik rejseselskabet bag turen hurtigt de 140 øvrige passagerer på et nyt fly fra Gatwick til Gran Canaria.

Udover det fastslår den norske landechef for rejseselskabet, Ving, at man arbejder på at håndtere situationen bedst muligt.

»Vi kan aldrig forudse en hændelse som denne, og både vi og Braathens (svensk flyselskab, red.) gør, hvad vi kan for at håndtere det på bedste vis for både de involverede og passagererne,« siger Vings norske landechef, Marie-Anne Zachrisson.

Ifølge norsk politi er kvindens pårørende blevet underrettet om dødsfaldet, kort efter politiet var blevet gjort opmærksom herom.