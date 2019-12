Personalet på McDonald's i den californiske by Lodi fik noget af et chok, da en kvinde juleaftensdag kom ind på restauranten.

I stedet for at bestille mad tiggede hun dem om at gemme hende, og gav dem oplysninger om sin nummerplade, inden hun forsvandt ud på restaurantens toilet.

Det skriver CNN.

Da kvinden kom ud fra toilettet igen, gik hun endnu en gang mod kassen, men blev stoppet af en mand, der gennede hende ud til en bil. Manden viste sig senere at være Eduardo Valenzuela. Han havde bortført hende.

De to McDonald's-helte poserer her sammen med lokale betjente efter redningsaktionen. (Politifoto)

De to kendte hinanden i forvejen, og ifølge politiet har han flere gange før truet og mishandlet hende. Denne dag havde han truet hende med en pistol og tvunget hende til at køre ham hjem til noget familie, og det var på vej dertil, at de stoppede ved McDonald's.

Da de to havde forladt restauranten, dukkede de op ved drive through-vinduet, hvor hun mimede 'hjælp mig' med læberne, mens han bestilte mad, men hjælpen var allerede på vej. Personalet indenfor havde ringet til politiet, som hurtigt var på stedet.

Medarbejderne pegede hurigt ordensmagten hen til bilen, og her fandt de et stjålent skydevåben, da de befriede kvinden. Valenzuela er nu bag tremmer og sigtet for trusler, besiddelse af tyvekoster og ulovlig besiddelse af et skydevåben. Hans kaution er sat til 360.000 dollars eller 2,4 millioner kroner.

Politiet i San Joaquin County roser medarbejderne på McDonald's-restauranten for deres resolutte handling, der førte til mandens anholdelse.