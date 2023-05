Det er svært at forestille sig noget meget mere lækkert:

Et all-inclusive luksushotel liggende på Great Barrier Reef, verdens største koralrev.

Sådan beskriver Haggerstone Island Resort selv deres resort, og billederne ser også helt okay ud.

Men for en gæst, der var ude at svømme i området, fik livet i sus og dus en pludselig og dramatisk afbrydelse.

Han var i vandet omkring 28 kilometer fra øen Haggerstone, da han pludselig blev bidt fra vandet.

»Jeg troede, det var en haj, men da jeg rakte op, gik det op for mig, at det var en krokodille,« fortæller den stakkels mand, Marcus McGowan, til BBC.

Den havde simpelthen taget hans hoved i munden.

»Det lykkedes mig at få presset dens kæbe åben nok, til at jeg kunne få mit hoved ud.«

Den 51-årige mand fortæller, at krokodillen kom tilbage igen til et ekstranummer, men det lykkedes ham at skubbe den væk, selvom han blev bidt i hånden denne gang.

Han blev fløjet til et hospital på en nærliggende ø, før han blev sendt videre til byen Cairns for yderligere behandling.

Ifølge BBC er krokodilleangreb ikke normale i Australien, men der har været flere på det seneste.