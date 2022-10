Lyt til artiklen

Et fly fra Korean Air forsøgte søndag to gange forgæves at lande i dårligt vejr i Filippinerne. Tredje forsøg gik galt.

Det tredje forsøg mislykkedes, da flyet – en Airbus SE A330-300 – løb over landingsbanen i Lapu-Lapu City i Cebu.

Video fra stedet viser store skader på flyet, og landingsudstyret omkring næsehjulet ser ud til at være kollapset.

Data fra flytracking-websitet flightradar24.com viser, hvordan flyet cirklede rundt om lufthavnen og gjorde adskillige forsøg på at lande sikkert.

Ifølge flyselskabet Korean Air kom ingen til skade, og alle passagerer blev efterfølgende transporteret til tre lokale hoteller.

Her vil man nu forsøge at arrangere alternativ videre transport.

»Vi undersøger lige nu årsagen til episoden,« siger Korean Air i en meddelelse.

Korean Air har ikke haft en ulykke, som har kostet menneskeliv, siden 1997, viser en opgørelse fra Aviation Safety Network.