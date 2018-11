Flere trosser, der har holdt fregatten "KNM Helge Ingstad", er røget. Nu er kun radartårnet over vand.

Nogle af de trosser, der har holdt det norske krigsskib "KNM Helge Ingstad" stabilt siden det i sidste uge kolliderede med et tankskib, er tirsdag morgen røget. Skibet er derfor næsten sunket ned under vandoverfladen.

Det er næsten kun radartårnet på skibet, der fortsat stikker op fra vandet.

Det viser billeder fra stedet.

Til den norske avis VG oplyser Kystverket, at myndighederne tirsdag formiddag arbejder på at få et overblik fra luften over situationen.

- Vi fik et varsel i morges klokken 06.17 om, at det (skibet, red.) ligger dybere i vandet, og der er flere trosser, der er røget, så det er sunket yderligere, siger Pål Are Lilleheim, der kommunikationsrådgiver i Kystverket, til VG.

Fregatten "KNM Helge Ingstad" kolliderede i sidste uge med et tankskib ved navn "Sola TS" i indsejlede til Stureterminalen nær Bergen. Krigsskibet er af nyere dato, og det har kostet den norske stat flere milliarder norske kroner.

/ritzau/NTB

Her ligger fregatten KNM Helge Ingstad efter det i sidste uge kolliderede med et tankskib og fik store skader. Nyeste meldinger er, at regatten næsten er sunket. Foto: Pedersen, Terje Vis mere Her ligger fregatten KNM Helge Ingstad efter det i sidste uge kolliderede med et tankskib og fik store skader. Nyeste meldinger er, at regatten næsten er sunket. Foto: Pedersen, Terje

Foto: Pedersen, Terje Vis mere Foto: Pedersen, Terje

Foto: Pedersen, Terje Vis mere Foto: Pedersen, Terje