Det var 300 chokerede passagerer på et fly i London, der i januar måtte se på, mens politi lagde deres pilot i håndjern.

Det skriver The Daily Mail.



Den 18. Januar skulle et British Airways-fly flyve fra Gatwick Lufthavn i London til Mauritius i Østafrika klokken 08.20.

Men flyet blev to timer forsinket, da kabinepersonalet opdagede, at den 49-årige navngivne pilot ikke var ved sine fulde fem.



Stewardesserne mistænkte, at han var fuld og ringede derfor til politiet, som nåede at ankomme ombord på flyet før afgang.

»Det er skræmmende«

Ifølge mediet var piloten over fire gange så påvirket af alkohol, end hvad der er tilladt.



Politiet måtte derfor lægge ham i håndjern og trække ham ud af flyet foran 300 passagerer, der kun kunne gyse over, hvor galt den 12-timer-lange flyvetur kunne have endt.

»Politiet kom hurtigt ombord på flyet og styrede direkte mod cockpittet. Førstepiloten blev lagt i håndjern og ført ud af flyet. Flere passagerer så måbende til. Det er skræmmende at tænke på, hvad der kunne have sket,« sagde en af passagerne ombord på flyet.

Blev fyret

I onsdags kom det ud præcis, hvor påvirket piloten, der har arbejdet for British Airways siden 2001, var.



Den navngivne pilot er nu blevet sigtet for at udøve en luftfartsfunktion med en alkoholpåvirkning langt over det tilladte.