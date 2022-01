Da 121 passagerer gik ombord på et American Airlines-fly i Honduras tirsdag, havde de ingen anelser om, at der ville gå en rum tid, før de kom i luften.

Under boardingen af flyet til Miami gik en af passagererne nemlig bersærk og ødelagde en del af flyets inventar.

Det skriver flere udenlandske medier. Blandt dem CBS og Reuters.

Det lykkedes også manden at bryde ind i flyets cockpit, hvor han ødelagde flere elektroniske instrumenter, før han til sidst forsøgte at hoppe ud af vinduet.

Det fik en af piloterne dog forhindret.

American Airlines bekræfter episoden over for amerikanske medier og oplyser, at en passager brød ind i det åbne cockpit under boarding af et fly fra San Pedro Sula i Honduras og »forårsagede skader på flyet.«

»Vi takker vores fantastiske besætningsmedlemmer for, hvor professionelt de løste en vanskelig situation,« lyder det endvidere fra flyselskabet.

Ifølge Reuters kom ingen noget til ved den dramatiske hændelse.

Tirsdag aften lokal tid ventede passagerne stadig på et erstatningsfly.