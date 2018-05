Flere amerikanske medier skriver, at myndighederne i Californien er rykket ud til Highland High School i Palmdale, da der er flere meldinger om et skyderi på skolen. De er også rykket ud til Manzanita Elementary, som ligger omkring 5 kilometer fra Highland High School. Det sker også efter rapporter om et skyderi i nærheden af skolen.

Der skulle være tale om én enkelt person med et skydevåben af en eller anden art på Highland High School. Politiet oplyser, at de har anholdt en mistænkt.

Update: 1 suspect being detained regarding the person with a gun the call at Highland High school in Palmdale. @PalmdaleSheriff @LANLASD @SEBLASD @SCVSHERIFF Deputies on scene searching campus. No other information available. — LA County Sheriff's (@LASDHQ) May 11, 2018

Ifølge CBS Los Angeles er mindst én person såret klokken 07.30 lokal tid. Vedkommende fik bragt sig selv på hospitalet.

CNN skriver, at tre skoler i nærheden af Highland High School er lukket, indtil politiet har fået styr på sagen.

Mediet har talt med en Ricky Munoz, der afleverede sine to yngre brødre vedHighland High School..

»Omkring et minut senere ringede de og sagde, at der havde været et skyderi,« siger Ricky Munoz til CNN.

Politiet oplyser også, at de arbejder ved Manzanita Elementary efter meldinger om skyderi.

Opdateres..