Lige nu udspiller et drama sig i den ukrainske by Lutsk.

Her har en mand angrebet en bus og taget 20 personer som gidsler. Han er både bevæbnet med våben og sprængstoffer.

Det engelske medie Independent skriver, at myndighederne i Ukraine har identificeret gerningsmanden. Han kalder sig selv Maksim Plokhoy.

Hans krav er endnu ukendte, men han skulle have ytret sin utilfredshed med systemet i Ukraine på flere sociale medier.

Foto: TETIANA HRISHYNA Vis mere Foto: TETIANA HRISHYNA

Politiet i Ukraine har blokeret hele den centrale del af Lutsk, så de er sikre på, at bussen ikke kører ind, hvor der er rigtig mange mennesker.

Politikkeren Anton Geraschenko har sagt, at gidseltageren selv kontaktede ordensmagten og informerede dem om situationen.

Han tilføjer, at en mand, med det samme navn som gidseltageren, har skrevet en online bog om livet i et fængsel.

'I 15 år har de ville ændret mig, men jeg er blevet en modsætning af, hvad de ønskede. Jeg er blevet endnu mere mig,' står der i en del af bogen.

Lokale medier fortæller, at man har kunne høre skud i området, hvor bussen befinder sig, men det vides endnu ikke, om nogen af gidslerne er kommet til skade.

Og præsidenten i Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, har bekræftet skudene på Facebook. Han understreger samtidig, at man prøver at løse situationen, uden nogen kommer til skade.

»Der er blevet hørt skud, og der er påført skade på bussen,« siger han helt præcist.

Indenrigsministeren i Ukraine, Arsen Avakov, er lige nu selv på vej til Lutsk for at være tæt på den dramatiske situation, der endnu ikke er under kontrol.

Lutsk ligger små 350 kilometer for Kiev, der er hovedstaden i Ukraine.