Politiet i Oslo undersøger mandag eftermiddag to forskellige knivstik.

En person er blevet stukket ned på T-banen, og en anden er blevet stukket i en lejlighed. Det skriver det norske medie NRK.

Det vides ikke umiddelbart, om de to episoder hænger sammen.

Oslos Politi skrev første gang på Twitter klokken 16:58, at de var til ved Furuset metrostation med en ambulance.

Kort tid efter kunne de oplyse, at den forurettede var kommet alvorligt til skade.

Senere fortalte Oslos Politi, at de var i kontakt med en person i en lejlighed i Furuset, som også skulle have haft skader efter et knivstikkeri.

»Vi arbejder på at afklare, hvorvidt de to sager har en sammenhæng, men de foreløbige undersøgelser styrker vores teori,« siger operationsleder Rune Hekkelstrand til NRK.

Begge de tilskadekomne er unge mænd ifølge politiet.

Oslos metro, T-banen, er forsinket som konsekvens af knivstikkerierne. Konkret er der tale om linje 2. Det bekræfter Sporveien til Dagbladet.

Politiet har endnu ikke anholdt nogle mistænkte i forbindelse med hændelserne.