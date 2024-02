Fire belgiske soldater er anholdt efter en voldsepisode i den norske by Åndalsnes.

Soldaterne var ellers gæster i byen som led i en større militærøvelse, hvor 180 belgiske specialstyrker har deltaget.

Belgierne har befundet sig i Norge i flere uger, skriver VG.

Men natten til lørdag gik det galt. Ifølge det norske medie skal en lokal person være blevet udsat for vold. Efterfølgende skulle vedkommende være kørt til behandling på skadestuen.

»Det er muligt, at der er flere personer, der er krænkede i sagen,« siger det lokale politi søndag morgen.

Hvad der præcist er sket, og omfanget af belgiernes involvering i sagen er endnu uklart.

Norsk politi oplyser til VG, at man vil løfte sløret for flere detaljer i sagen omkring middagstid søndag.

Øvelsen, som belgierne er taget til Norge for at deltage i, hedder BELSOF Arctic Training. BELSOF står for Belgian Special Operations Forces.

De belgiske soldater er i øvrigt indkvarteret i det militærområde, hvor den populære norske realityserie 'Kompani Lauritzen' er blevet optaget.