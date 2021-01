Fem top-republikanere går nu åbent mod Donald Trump.

Liz Cheney, Adam Kinzinger, John Katko, Fred Upton og Lisa Murkowski.

De er alle kongresmedlemmer, og de har alle natten til onsdag meldt ud, at de vil støtte en rigsretssag mod deres partis frontfigur.

»USAs præsident indkaldte denne pøbel, samlede denne pøbel og tændte flammen for dette angreb. Aldrig er der begået større forræderi af en amerikansk præsident,« lød det i en erklæring fra Liz Cheney, der ifølge Berlingske er den tredje højst rangerende republikaner i Repræsentanternes Hus.

De fem republikanere Fem republikanske kongresmedlemmer har offentligt meldt ud, at de støtter en rigsretssag mod præsident Donald Trump. Fra Repræsentanternes Hus er det: Liz Cheney.

Adam Kinzinger.

John Katko.

Fred Upton. Fra Senatet er det: Lisa Murkowski.

Samtidig har formanden for Republikanerne i Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, meldt ud, at han vil lade partimedlemmerne stemme frit i sagen – han vil altså ikke officielt opfordre dem til at stemme imod en rigsretssag.

Og sideløbende publicerede New York Times så en historie om, at Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, angiveligt skulle være tilfreds med, at demokraterne kæmper så ihærdigt for en rigsretssag. Det vil nemlig gøre det lettere at smide Donald Trump ud af partiet, skulle den magtfulde republikaner mene.

Dermed er der nu lagt yderligere pres på Donald Trump for sin rolle i de optøjer, der hærgede Kongressen for en uge siden. Her blev parlamentsbygningerne invaderet af Trump-tilhængere, og fem personer døde.

Samme sted stemte Repræsentanternes Hus i nat om en resolution, der vil opfordre vicepræsident Mike Pence til at fjerne Donald Trump øjeblikkeligt via det såkaldte 25. forfatningstillæg.

Liz Cheney vil stemme for en rigsret. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Liz Cheney vil stemme for en rigsret. Foto: MANDEL NGAN

Det blev vedtaget. 223 af medlemmer stemte for. 205 stemte mod. Kun én republikaner, Adam Kinzinger, stemte for.

Mike Pence havde dog allerede på forhånd meddelt, at han ikke har tænkt sig at gøre brug af den særlige mulighed, som kun han kan gøre.

»Jeg mener ikke, at et sådan skridt er i vores nations interesse eller i overensstemmelse med vores forfatning,« skrev vicepræsidenten i et brev til formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi.

Han påpegede videre, at det ville skabe en »frygtelig præcedens«, hvis man vælger at tage at bruge det 25. forfatningstillæg som straf. Det bør bruges i tilfælde, hvor præsidenten er »mentalt ude af stand til at udføre sit job«.

Donald Trump ved muren mod Mexico. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Donald Trump ved muren mod Mexico. Foto: CARLOS BARRIA

Allerede onsdag kan næste kapitel i de dramatiske politiske begivenheder skrives. For her kan Repræsentanternes Hus allerede vælge at stemme om, hvorvidt der skal gennemføres en rigsretssag. Ender det i et ja, skal også Senatet stemme om det samme.

Her skal der dog være et flertal på mindst to tredjedele, og da demokraterne og republikanerne har lige mange medlemmer, 50-50, skal mange flere republikanere offentlig gå mod præsidenten, hvis det skal vedtages.

Donald Trump selv var i går på besøg i et solbeskinnet Texas for at inspicerede den mur, der på hans befaling er ved at blive bygget på grænsen til Mexico. Her reagerede han særdeles optimistisk på de mørke skyer, der trækker sig sammen over hans præsidentskabet i Washington

»Det 25. forfatningstillæg udgør nul risiko for mig,« lød det fra præsidenten, der videre sagde:

»Fup-rigsretssagen er en fortsættelse af den største og mest ondsindede heksejagt i vort lands historie. Det skaber enorm vrede og splittelse og smerte, langt mere end de fleste mennesker forstår, og det er meget farligt for USA, især i denne følsomme tid.«