»En passager kiggede ud ad vinduet og så vingen ryste voldsomt, som om den var ved at brække af.«

Det amerikanske fly havde kun været i luften i kort tid, da et voldsomt uvejr ramte.

Delta-flyet var mandag lettet fra den italienske by Milano og var på vej mod New York, da det pludselig blev tvunget til at sætte kurs mod en anden lufthavn.

Årsagen var blandt andet et heftigt haglvejr, der hamrede ned over flyet, kort efter det var fløjet afsted. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Billeder, som passagerer efterfølgende har delt, viser ifølge ABC News, at flyet – angiveligt – led skader på fronten og på vingerne.

En af passagerne, der var om bord, var Steven Coury, som til ABC News fortæller, at flyet havde været i luften i omkring 15 minutter, da det stødte ind i voldsom turbulens.

»Vi letter, det er en normal takeoff, og vi kommer i luften et par minutter senere. Vi støder på kraftig turbulens, og vi hører alle en lyd, vi aldrig har hørt før,« hævder Coury og tilføjer:

»Det var hagl, der slog mod flyets tag. En passager kiggede ud ad vinduet og så vingen ryste voldsomt, som om den var ved at brække af.«

»Turbulensen var som at være på en rutsjebanetur, der falder markant,« siger Coury.

Uvejret førte til, at flyet blev omdirigeret til lufthavnen i Rom.

I en udtalelse fra Delta lyder det, at flyet blev 'omdirigeret til Rom efter at have oplevet et tilsyneladende vejrrelateret serviceproblem kort efter afgang'.

»Flyet landede sikkert i Rom, hvor passagererne forlod flyet på normal vis, og hvor servicepersonalet er i gang med en grundig evaluering af flyet. Delta undskylder for forsinkelsen af vores kunders rejse. Sikkerheden for vores kunder og besætning er Deltas højeste prioritet,« lyder det ifølge ABC News.

Delta har ikke selv oplyst noget om, hvorvidt flyet led skader som følge af uvejret.

Italien har de seneste dage været som splittet i to.

Hvor der har været uvejr i de nordlige egne, har de sydlige egne til gengæld været omfattet af en voldsom hedebølge, som endnu præger temperaturerne der.