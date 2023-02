Lyt til artiklen

Vi har hele dagen vidst, at der formentlig ville komme en aftale, der skulle afgøre forholdene mellem Irland og Storbritannien.

Der er nu indgået en aftale, der altså formentlig ændrer i toldvilkårene for Nordirland og Storbritannien. Indholdet i aftalen præsenteres på et pressemøde i dag klokken 16:30.

Selvom regeringen har flertal for aftalen, regner B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg med, at der vil komme stor dramatik i forbindelse med at aftalen skal vedtages endeligt.

»Spørgsmålet er, hvor store problemer Boris Johnson og hans BREXIT-venner vil lave omkring aftalen. Der går rygter om, at han kan finde på at lede et decideret oprør mod den,« siger Illeborg, der lige nu befinder sig i London.

Oppositionspartiet labour har ifølge Illeborg sagt, at de vil stemme for aftalen, så der er ikke tvivl om, at regeringen kan få aftalen igennem.

Men for premierminister Rishi Sunak er det langt fra optimalt, hvis det er oppositionen der ender med at få aftalen gennemført.

»Det sidste Sunak ønsker er, at blive anklaget for at være en rød lejesvend. Og det kan han risikere, hvis aftalen bliver stemt igennem på Labours mandater,« siger Illeborg.

Ifølge Illeborg, er det specielt spændende at se, hvordan det nordirske unionistparti DUP reagerer på aftalen, da de kan have stor indflydelse på reaktionerne.

»De Konservative kommer til at holde stærkt øje med, hvordan DUP reagerer. Hvis de bliver sure på aftalen, kan regeringen risikere at komme i problemer,« siger Illeborg.

Detaljerne i aftalen forventes at blive offentliggjort i det pressemøde, der bliver holdt i dag klokken 16:30.