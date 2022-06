Lyt til artiklen

Krigen på ord om deportation af illegale asylansøgere til Rwanda er gået helt i selvsving i Storbritannien. Efter markant nederlag lover premierministeren, at flyene nok skal komme på vingerne

Sent tirsdag aften måtte den britiske regering droppe måneders planlægning af at sende første hold asylansøgere til et fjernbehandlingscenter i Kigali, Rwanda, cirka 6.000 kilometer fra London.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol intervenerede nemlig i sidste øjeblik og bekendtgjorde, at en irakisk mand om bord på flyet mod Rwanda ikke kunne deporteres nu. Det fik sporenstregs advokaterne for den håndfuld af asylansøgere, der var tilbage på flyet til kære deres sager til samme domstol.

Flyet forblev efterfølgende på landingsbanen i Heathrow i et bemærkelsesværdigt nederlag for Boris Johnson regering.

B.T.s internationale korrespondent dækker deportationskrisen fra London.

Tidligere samme aften havde premierministeren i et tv-interview ladet forstå, at planerne om at sende asylansøgere til Rwanda ville forsætte ufortrødent, ligegyldigt hvad. En talsmand for Downing Street 10 slog onsdag denne tankegang fast.

»Vi vil gøre det, der er nødvendigt, for at flyene til Rwanda kommer på vingerne. Og vi holder alle muligheder åbne,« sagde talsmanden til The Guardian.

I Underhuset gik debatten om deportationer af asylansøgere onsdag særdeles højt. Boris Johnson blev irettesat af Underhusets formand for at sige, at modstanderne af deportationerne til Rwanda holder med menneskesmuglerne.

Indenrigsminister Priti Patel angreb Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol:

»Det er selvfølgelig bekymrende, at, hvor vores domstole har været meget gennemsigtige i alle deres kendelser, så er der ingen gennemsigtighed omkring, hvad der ligger til grund for beslutningen fra Menneskerettighedsdomstolens side, sagde Priti Patel i Underhuset onsdag.

Demonstranter foran indenrigsministeriet i London. Aktivister forsøgte tirsdag aften, at forhindre et fly med asylansøgere i at lette. Foto: Andy Rain

Boris Johnsons Brexit-regering er rasende, over at en europæisk instans blander sig i britiske anliggende. Ud over at appellere kendelsen så kan dette give anledning til, at briterne trækker sig fra Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og dermed Menneskerettighedsdomstolen, lod Downing Street forstå.

Labours leder, Keir Starmer, beskyldte Johnson for, at deportationerne aldrig havde handlet om at løse det akutte problem med illegale migranter, der dagligt krydser den engelske kanal i hundredvis. Men at det i stedet var billige point og symbolpolitik.

Oprettelsen af fjernbehandlingscenter i Rwanda er blevet en mærkesag for Boris Johnsons regering. Meningsmålinger viser, at mindst halvdelen af briterne er åbne overfor ideen, og ikke mindst ser størstedelen af De Konservative vælgere positivt på tankegangen.

Men der er mange kritikere af deportationerne. Eksperter har stillet spørgsmål, ved, om det vil afskrække migranterne, at de kan blive sendt til Rwanda, og mange menneskerettighedsorganisationer har fordømt tankegangen som brutal og uværdig.

Et fly chartret af den britiske regering måtte forblive på landingsbanen efter drama tirsdag aften. Boris Johnson lover, at flyet nok skal komme på vingerne med asylansøgere til Rwanda. Foto: JUSTIN TALLIS

Men også de kongelige har blandet sig i debatten. Ifølge The Daily Mail og The Times skulle prins Charles bag lukkede døre være særdeles kritisk.

»Charles er mere end bare skuffet. Han siger, at han finder selve regeringens tilgang til problemet vederstyggelig. Han er ikke imponeret over regeringens retning på dette område,« siger en kilde tæt på kronprinsen til The Times

Alt imens står hotellet i Kigali, hvor asylansøgernes sager skal behandles, klar til at modtage, og ifølge de britiske myndigheder så varer det ikke længe, før første fly endelig kommer på vingerne.

Det vil dog ikke ske uden sværdslag. Tirsdag lagde aktivister sig ned på asfalten foran bilerne, der skulle transportere asylansøgerne ud til de ventende fly, samtidig med at dusinvis af advokater arbejde på højtryk for at få stoppet flyet.

Aktivisterne vandt første runde, men kampen er langt fra slut endnu.