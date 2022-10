Lyt til artiklen

Politiet frygter det værste for familien.

»Vi har intet motiv. Vi ved bare, at de er væk,« siger sherif Vern Warnke fra den lille by amerikanske by Merced.

Her udspiller sig ifølge CNN et regulært drama, der begyndte med, at politiet mandag fandt en brændende bil.

Nærmere undersøgelser og snakke med familiemedlemmer viste hurtigt, at fire personer – hvoraf en var ejer af bilen – var sporløst forsvundet.

Her er de fire personer, der menes at være blevet kidnappet. Foto: Merced Police Department Vis mere Her er de fire personer, der menes at være blevet kidnappet. Foto: Merced Police Department

Det drejer sig om parret Jasleen Kaur og Jasdeep Singh samt deres kun otte måneder gamle baby. Også barnets onkel, Amandeep Singh, er væk.

»Under efterforskningen kunne betjente konstatere, at personerne var blevet kidnappet,« som det har lydt i en udtalelse fra politiet i den californiske by.

Politiet har samtidig meddelt, at man har klare indikationer af, førnævnte bil blev sat i brand for at skjule bevismateriale.

En 48-årig mand er blevet tilbageholdt i sagen, men da han forsøgte at tage sit eget liv umiddelbart inden anholdelsen og nu er i kritisk tilstand, har det besværliggjort politiets opklaringsarbejde.

Politiet har videre udtalt, at man forsøger at få fastslået, om den 48-årige mand rent faktisk er identisk med den person, der iført coronamundbind optræder på flere overvågningsbilleder i sagen.

»Politiet arbejder i døgndrift, indtil vi får et gennembrud,« siger sherif Vern Warnke.