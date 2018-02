Italiensk politi har anholdt en mand, som er mistænkt for at have løsnet flere skud fra en kørende bil mod mindst fire udlændinge i den italienske by Macerata.

Det bekræfter det lokale politi, skriver nyhedsbureauerne Reuters, AFP og AP.

Lørdag morgen blev der affyret flere skud i den italienske by, Macerata. Flere personer meldes ramt.

Det skriver avisen Corriere della sera.

Borgmesteren i byen opfordrede kort efter episoden folk til at holde sig indendøre af sikkerhedsmæssige årsager.

#Macerata i feriti accertati sono di nazionalità straniera. Subito soccorsi sono ora in ospedale pic.twitter.com/T9Afnp1aWo — Polizia di Stato (@poliziadistato) February 3, 2018

Corriere della sera skriver, at der lørdag formiddag var skyderi i byens centrum. Ifølge avisens oplysninger blev fire personer, alle udlændinge, ramt.

I videoen over artiklen kan du se en eller flere personer blive anholdt i forbindelse med skyderiet.

Det lokale politi bekræfter på Twitter, at der er tale om ofre af udenlandsk herkomst. Her skriver politiet også, at man har stoppet en mand i en bil, som man i øjeblikket er ved at undersøge nærmere.

Corriere skriver, at politiet arbejder ud fra en teori om, at skyderiet er en form for hævn-opgør mod det nigerianske samfund, eller at der er tale om et angreb, der var racistisk betinget.

Dramaet begyndte, da en ukendt person pludselig åbnede ild fra en sort Alfa Romeo. En mand kørte angiveligt rundt i byen og skød på forskellige pladser.

Politiet afspærrede veje flere steder i byen, og al offentlig transport blev indstillet. Nyhedsbureauet Associated Press skriver, at politiet kort efter klokken 13 anholdt en mistænkt. Myndighederne meddeler nu, at faren er drevet over. Politiet har angiveligt fundet en pistol i forbindelse med anholdelsen, ligesom den anholdte skulle have haft det italienske flag om halsen.

Opdateres...